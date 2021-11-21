Росимущество ускорило строительство студенческого кампуса НГУ

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области сформировало земельный участок на площадке Новосибирского национального исследовательского государственного университета, объединив три федеральные территории в одну. Это позволило приступить к строительству студенческого кампуса в срок.

Формирование единого земельного участка было необходимо, чтобы устранить препятствия для начала строительства и не допустить срыва установленных правительством Российской Федерации сроков. Первая очередь объектов должна быть сдана в 2023 году. Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе Росимущества, работа, связанная с объединением земельных участков, была проведена в рекордно короткие сроки.

«На этих участках для реализации проекта «Строительство кампуса мирового уровня НГУ» запланированы новый учебный корпус, специализированный учебный научный центр и общежитие университета на 690 мест, которые будут соединены тёплым подземным переходом», – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 6 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на стройплощадке кампуса НГУ, во время которого оценил темпы работ и обсудил вопросы подведения необходимых инженерных сетей.

«На таком большом проекте – а кампус университета – это один из проектов программы «Академгородок 2.0» – объединены усилия разных исполнителей: университета, частного партнера-благотворителя, федеральных органов власти и, конечно же, города и области. Сфера ответственности регионального правительства и мэрии Новосибирска – это обеспечение инфраструктурой: инженерной, транспортной. Для реализации такого крупного проекта, конечно, потребуются дополнительные мощности и возможности», – цитировала Андрея Травникова пресс-служба правительства региона.