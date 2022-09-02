В Новосибирске экс-врач пойдет под суд за взятку от пациента

В Новосибирске бывший заведующий отделением одного из медучреждений предстанет перед судом за взятку. Обвиняемый получил деньги от иностранного гражданина за справку об отсутствии заболеваний.

Заместитель прокурора Калининского района Новосибирска Руслан Нуреев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвинили в получении взятки за незаконное бездействие и служебном подлоге, сообщает прокуратура Новосибирской области.

По версии следствия, в апреле 2022 года фигурант дела, работая заведующим отделением одного из лечащих учреждений города, получил взятку от иностранного гражданина в размере 12 тыс. рублей.

За незаконное вознаграждение обвиняемый выдал последнему справку об отсутствии заболеваний, которая необходима для получения патента для трудоустройства. «При этом обвиняемый знал, что иностранный граждан болеет опасным венерическим заболеванием и получить такую справку законным способом не может», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сразу после совершения преступлений медицинский работник был разоблачен сотрудниками полиции. Его уволили из лечебного учреждения.

Уголовное дело рассмотрит по существу Калининский районный суд Новосибирска. Фигуранту дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Напомним, весной текущего года в Красноярском крае экс-глава перинатального центра получил 10 лет колонии за взятки. В начале августа в Новосибирске правоохранители вынесли обвинение в халатности бывшему детскому хирургу после смерти двухлетнего ребенка.