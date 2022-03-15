Экс-глава красноярского перинатального центра получил 10 лет колонии за взятки

В Красноярском крае суд вынес приговор бывшему главному врачу перинатального центра по делу о взятках на сумму более 5,5 млн рублей. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, Октябрьский районный суд Красноярска вынес приговор экс-главврачу КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» Андрею Павлову и бывшей главной медсестре учреждения Лидии Клитенкович.

Их признали виновными в совершении преступлений по пп. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), однако уточняется, что подсудимые были освобождены от наказания за преступление по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

«Бывшему главному врачу медицинского учреждения назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 7 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 7 лет», — указано в сообщении.

Лидии Клитенкович суд назначил штраф в размере 6 млн рублей. Ее также лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 7 лет.

Суд установил, что с января 2014 года по декабрь 2017 года фигуранты дела лично и через посредника получали взятки и их части от общей суммы взяток в размере от 10 до 750 тыс. рублей. Всего злоумышленники совершили 10 преступлений на сумму более 5,5 млн рублей.

«Незаконное вознаграждение передавалось представителями медицинских компаний Красноярска и Новосибирска за совершение действий в их интересах при заключении государственных контрактов и договоров на поставку изделий медицинского назначения», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, Андрей Павлов не признавал своей вины и настаивал на имевшем место оговоре со стороны коллег. При этом экс-медсестра перинатального центра полностью признала фактические обстоятельства преступлений и дала показания о деталях их совершения, в том числе изобличив бывшего главного врача учреждения.

Напомним, в конце января суд в Новосибирске вынес приговор заведующей лор-отделением городской больницы №34. Врача обвинили в халатности после смерти несовершеннолетнего.