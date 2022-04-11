Новосибирский хирург отправится под суд после смерти ребёнка

Бывшему врачу в Новосибирской области вынесено обвинение в халатности после смерти двухлетнего ребёнка. По версии следствия, трагедия произошла из-за постановки неверного диагноза.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 65-летнего бывшего детского хирурга. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ему вменяют халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, в конце января 2020 года двухлетнего ребёнка ночью доставили в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с болями в животе. После осмотра пациента дежурный врач-хирург установил ему не соответствующий клинической картине диагноз и не прооперировал малыша.

«Впоследствии обвиняемый необоснованно отказал пациенту в госпитализации в хирургическое отделение данного медицинского учреждения и принял решение о транспортировке ребенка в другую детскую больницу, где он под утро следующего дня скончался», — говорится в сообщении прокуратуры.

Свою вину бывший врач не признал.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, на прошлой неделе были вынесены обвинительные заключения в отношении сотрудников ТУАД Новосибирской области.