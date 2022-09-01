На выставке в НОВАТе покажут костюмы к премьере масштабной исторической драмы

Юлия Моисеева
 
Царская невеста
Репетиция оперы "Царская невеста" в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Фото со страницы театра "ВКонтакте"

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета открывается выставка, где представят костюмы артистов музыкально-исторической драмы «Царская невеста». Премьера спектакля пройдёт в НОВАТе 15 и 16 сентября, а экспозиция начнёт свою работу уже в эту пятницу.

Как рассказали в пресс-службе театра, впервые посмотреть экспонаты – костюмы и головные уборы оперы «Царская невеста» — можно будет в первом антракте спектакля «Спартак» 2 сентября. Выставку подготовили музей НОВАТа и главный режиссёр учреждения Вячеслав Стародубцев.

Костюмы к опере «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова созданы на основе костюмов версии спектакля в постановке дирижёра Исидора Зака 1975 года. Постановка считается знаковой для новосибирского театра, она появилась после своей первой версии 1949 года.

В 1975 году «Царская невеста» впервые была показана 1 июня. В дальнейшем она ставилась 140 раз, оставаясь в репертуаре театра около 20 лет. Опера была с гастролями в Москве, Тюмени, Кемерове, Новокузнецке, Хабаровске, Владивостоке и Кирове.

Опера «Царская невеста» считается одной из самых масштабных и сложных для постановки. Сюжет спектакля основан на событиях эпохи Ивана Грозного. Над новой постановкой работают художественный руководитель, дирижёр Дмитрий Юровский и главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев, а сценографию создают известные российский театральные художники, отец и сын Вячеслав и Пётр Окуневы. К участию в опере также привлечена солистка Михайловского театра (Санкт-Петербург) Олеся Петрова.

Напомним, что премьера оперы «Царская невеста» откроет 78-й сезон Новосибирского оперного театра.

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