Новый сезон Новосибирского оперного театра откроет премьера драмы об эпохе Ивана Грозного

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета пройдёт премьерный показ оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». Спектакль откроет 78-й театральный сезон.

Премьера оперы, считающейся одной из самых масштабных и сложных для постановки, состоится на большой сцене Новосибирского оперного театра 15 и 16 сентября.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, над спектаклем работают художественный руководитель, дирижёр Дмитрий Юровский и главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев. Сценографию постановки создают известные российский театральные художники, отец и сын Вячеслав и Пётр Окуневы.

«Идея постановки «Царской невесты» зрела давно, но до этой глубокой философской русской оперы должны «дорасти» все, и я сам – не исключение. Я впервые соприкасаюсь с этим произведением во всей полноте, и есть ощущение, что время для этого настало. Немаловажно, что на нашу труппу этот спектакль «ложится» просто прекрасно. Имея таких исполнителей партии Грязного, как Алексей Зеленков, Гурий Гурьев, или такую Любашу, как меццо-сопрано Ксения Дудникова, было бы ошибкой не поставить «Царскую невесту» в нашем театре», — приводят в пресс-службе НОВАТа слова музыкального руководителя спектакля Дмитрия Юровского.

Сюжет драмы основан на событиях эпохи Ивана Грозного. По мнению создателей спектакля, такой исторический фон позволяет максимально раскрыть актуальный ныне мотив особенностей русской души.

«По масштабу музыкальной драматургии и концентрации оперных хитов «Царская невеста» – одна из величайших русских опер. В каждой ноте этой музыкальной драмы закодирован высокоградусный сгусток страстей и боли. Мне кажется, сейчас, когда мы говорим про русскую культуру, именно это название жизненно необходимо в репертуаре театра», — цитируют в пресс-службе театра режиссёра-постановщика спектакля Вячеслав Стародубцева.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал о самых ярких театральных событиях Новосибирска в мае-июне.