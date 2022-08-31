Участки федеральной трассы в Красноярском крае отремонтируют за пять миллиардов рублей

В Красноярском крае объявлен аукцион на проведение капитального ремонта трассы федерального значения Р-255 «Сибирь» (Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск). Начальная цена работ на четырёх участках составляет порядка 5,2 миллиарда рублей.

Объявления о торгах опубликованы на портале госзакупок 30 августа. Срок завершения аукциона – 26 сентября.

Заказчиком выступает федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства». Ремонт будет идти на участке трассы в Красноярском крае км 852+000 — км 878+000.

Предварительная стоимость работ в рамках первого и второго этапов – 2,042 млрд руб. Срок их проведения – с 10 октября 2022 года по 15 декабря 2023 года. Третий этап ремонта оценивается в 1,6 млрд руб., он должен быть завершён в сроки с 10 октября 2022 года по 15 декабря 2024 года. Четвёртый этап работ стоимостью 1,5 млрд руб. планируется выполнить с 1 мая 2023 года до 15 декабря 2024 года.

Федеральная автодорога Р-255 «Сибирь» (до 2018 года также называлась М-53) Новосибирск- Кемерово-Красноярск-Иркутск проходит также по территории Томской области. Является продолжением трасс Р-254 «Иртыш» и Р-400.

Напомним, в марте на ремонт Чуйского тракта было решено направить 247 млн руб.