В Новосибирске объявили конкурс на создание мусоросортировочного комплекса в Болотном

В Новосибирской области объявили конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса в Болотнинском районе региона. Общая стоимость объекта составит 141 млн рублей.

Власти Новосибирской области объявили конкурс на строительство и эксплуатацию Болотнинского мусоросортировочного комплекса. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства ЖКХ и энергетики региона.

«Общая стоимость объекта составит 141 млн рублей, 70 млн будет профинансировано за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, 71 млн должны составить средства инвестора. Мы рассчитываем на активное участие профильных коммерческих организаций в этом конкурсе», – цитируется в сообщении министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Согласно документам, опубликованным на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, речь идет о конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией.

«Объектом концессионного соглашения является полигон твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией в Болотнинском районе Новосибирской области, состоящий из недвижимого и движимого имущества, технологически связанного между собой и предназначенного для осуществления деятельности по обработке и захоронению ТКО», — указано в документах.

В комплекс войдут, в частности, участок захоронения ТКО, административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт совместно с пунктом стационарного радиометрического контроля и другое. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 августа до 9 сентября. Срок действия концессионного соглашения составит 25 лет. Концедентом выступит Болотнинский район области.

Напомним, как сообщал ранее «Континент Сибирь», в Новосибирской области планируется заключить шесть концессионных соглашений для строительства объектов по обращению в твердыми коммунальными отходами. Их разместят в Каргатском, Куйбышевском, Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области. Запланировано и возведение мусоросортировочных комплексов в Верх-Туле и в Раздольном.