Жара до +34 градусов вернется в сентябре в Новосибирскую область

В Новосибирске в первые дни сентября прогнозируется аномально жаркая погода. Днем воздух прогреется до +30…+34 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит +21…+26 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с. В регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

В ночь с 29 на 30 августа столбик термометра упадет до отметки +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до 22…27 градусов тепла. Ночью в Новосибирской области будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Направление ветра останется прежним, юго-западным, 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду.

Как сообщает сервис Gismeteo, 30 и 31 августа днем в Новосибирске температура воздуха составит +27 градусов, при этом уже 1 сентября в городе ожидается потепление до +30 градусов. Жаркая погода будет держаться несколько дней. Так, 2 сентября днем температура воздуха составит +30 градусов, 3 сентября воздух прогреется до +34 градусов.

4 сентября в Новосибирске прогнозируется похолодание до +25 градусов, 5 сентября столбик термометра упадет до отметки +13 градусов, 6 сентября — до 19 градусов.

Напомним, ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске. По данным специалистов, большую часть сентября в городе будет прохладная, пасмурная погода.