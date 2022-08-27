Сегодня, 27 августа, на Михайловской набережной открылся гастрономический фестиваль «В Сибири Есть!». В нем приняли участие ведущие ресторанные группы города. Гости смогли познакомиться с региональной кухней и поучаствовать в соревнованиях с шеф-поварами.

Михайловская набережная в эту субботу превратилась в большой ресторан под открытым небом. Организаторы гастрофестиваля создали целую ресторанную улицу, на которой свои блюда для дегустации предложили 24 заведения общепита. Как рассказала «Континенту Сибирь» председатель правления Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сибири Галина Ильина, всего на фестивале были представлены 40 ресторанных концепций. «Гости фестиваля могли попробовать блюда разных ресторанов, в их числе заведения Владимира Бурковского, Дениса Иванова, DNK Food («Хамовники», «Курагадиван» и другие). Все было очень вкусно, все остались довольны», – отметила Галина Ильина.

Руководителя новосибирского отделения «Опоры России» Игоря Салова восхитила фермерская ярмарка. «Свою продукцию на фестиваль привезли фермеры Новосибирской области. Я попробовал вяленое мясо и могу сказать, что это что-то неописуемое, с испанским хамоном не сравнить. Были очень вкусные кисломолочные продукты. А еще меня покорили блюда «Добрянки» от бренд-шефа Максима Сырникова. Я заказывал блинчики и драники, которые пекли тут же. Необычайно вкусно», – рассказал «Континенту Сибирь» Игорь Салов. Кстати, все фермерские продукты участники фестиваля, по словам очевидцев, раскупили еще до обеда.

На фестивале была представлена и деловая программа, в которой принял участие президент ФРиО России Игорь Бухаров. По его словам, ресторанная культура Новосибирска – на высоком уровне, а регион – перспективный для развития ресторанного бизнеса. По мнению Игоря Бухарова, Новосибирской области стоит развивать собственную региональную кухню, это позволит привлечь в Новосибирск туристов со всей России. «Вы можете удивлять гостей такими блюдами, как медвежья лапа, пельмени с пелядью, мясо по-сибирски, строганина из оленины и так далее. Именно за этим поедут туристы в Новосибирск, а не за тем, чтобы съесть очередной бургер или пиццу», – отметил ресторатор.

Завершится первый фестивальный день большим концертом на Михайловской набережной в 20.00. Завтра, 28 августа, пройдет заключительный этап гастрофестиваля на Михайловской набережной.