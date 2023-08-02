В Новосибирске 26-27 августа состоится гастротуристический фестиваль «В Сибири – Есть!». Он объединит рестораторов, отельеров, фермеров, ремесленников и местных товаропроизводителей, туроператоров, турагентов и гидов – всех тех, кто заинтересован в развитии гастротуризма.

На Михайловской набережной в Новосибирске в последние выходные августа пройдет гастрофестиваль. В его программе: сибирский фуд-корт под открытым небом, винная ярмарка, выставка креативных индустрий Beauty&Fashion, ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников, большой кулинарный баттл для любителей и профессионалов, а также детский кулинарный баттл. Кроме того, организаторы готовят серьезную деловую программу для представителей гастро- и туристических сфер Сибири. В нее войдут тематические выступления экспертов, кейсы успешных проектов, помощь в разработке бизнес-стратегии.

«Фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!» – это масштабное мероприятие, которое поддерживают городские власти и предпринимательское сообщество не только Новосибирска, но и Сибири! Помимо развлекательной части, это отличная возможность продемонстрировать туристический потенциал нашего макрорегиона, который сочетает в себе достопримечательности и аутентичную сибирскую кухню из натуральных продуктов нашего региона. Лучшие кейсы будут представлены в конце осени на ВДНХ в Москве в рамках экспозиции Новосибирской области: ярмарочные мероприятия, национальные блюда сибирской кухни и локальные товаропроизводители», – рассказала «Континенту Сибирь» руководитель комитета по гостеприимству регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор АНО «Гастроинкубатор» Галина Ильина.

Напомним, в прошлом году гастрофестиваль собрал более 100 тысяч посетителей. Было представлено около 40 ресторанных концепций. В этом году организаторы ожидают аудиторию в три раза больше. Фестиваль стал победителем в номинации «Лучший торговый фестиваль России» в конкурсе «Торговля России»», который провел Минпромторг РФ в 2022 году.

Регистрация на деловую программу и участие в выставочной зоне по ссылке.