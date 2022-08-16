На Михайловской набережной Новосибирска с 27 по 28 августа состоится гастрофестиваль. Гостям и жителям города представится возможность оценить все кухни мира в одном месте.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в новосибирской региональном отделении «Опора России», масштабное мероприятие на Михайловской набережной объединит представителей гастрономического и туристического направлений. Организаторы подготовили насыщенную программу фестиваля. Жители и гости города смогут оценить гостеприимство Новосибирска, принять участие в квестах для детей и стритболе. На главной сцене будет проходить большой кулинарный баттл между профессионалами и энтузиастами. У участников появится возможность приготовить разные региональные блюда вместе с известными шеф-поварами. Кроме того, пройдет ярмарка фермерских продуктов.

Деловая часть фестиваля будет представлена конференцией по гастротуризму, саммитом российских виноделов и открытым чемпионатом Сибири по кулинарии для профессионалов.

Открытие фестиваля «В Сибири Есть!» запланировано на 12 часов 27 августа. Участников мероприятия поприветствуют министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров и президент ФРиО Сибири Владимир Бурковский.

Программа фестиваля:

13:30 – 15:00 Дискуссионная площадка «ХоРеКа и власть. Федеральное и региональное взаимодействие» (главная сцена);

15:00 – 16:30 Проблемы взаимодействия и пути их решения российских виноделов с рестораторами Сибири;

16:30 – 18:00 Гастротуризм.

Развлекательная программа:

12:20 Кулинарный баттл;

14:00 Конкурс от «Русского радио»;

15:00 Кулинарный баттл;

16:30 Конкурс от «Русского радио»;

17:30 Кулинарный баттл;

19:00 DJ «Black Milk»;

20:00 Концертная программа.

Организаторы фестиваля «В Сибири Есть!» приглашают к сотрудничеству рестораторов и всех, кто связан с туристическим бизнесом.