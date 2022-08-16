На Михайловской набережной Новосибирска с 27 по 28 августа состоится гастрофестиваль. Гостям и жителям города представится возможность оценить все кухни мира в одном месте.
Как рассказали «Континенту Сибирь» в новосибирской региональном отделении «Опора России», масштабное мероприятие на Михайловской набережной объединит представителей гастрономического и туристического направлений. Организаторы подготовили насыщенную программу фестиваля. Жители и гости города смогут оценить гостеприимство Новосибирска, принять участие в квестах для детей и стритболе. На главной сцене будет проходить большой кулинарный баттл между профессионалами и энтузиастами. У участников появится возможность приготовить разные региональные блюда вместе с известными шеф-поварами. Кроме того, пройдет ярмарка фермерских продуктов.
Деловая часть фестиваля будет представлена конференцией по гастротуризму, саммитом российских виноделов и открытым чемпионатом Сибири по кулинарии для профессионалов.
Открытие фестиваля «В Сибири Есть!» запланировано на 12 часов 27 августа. Участников мероприятия поприветствуют министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров и президент ФРиО Сибири Владимир Бурковский.
Программа фестиваля:
13:30 – 15:00 Дискуссионная площадка «ХоРеКа и власть. Федеральное и региональное взаимодействие» (главная сцена);
15:00 – 16:30 Проблемы взаимодействия и пути их решения российских виноделов с рестораторами Сибири;
16:30 – 18:00 Гастротуризм.
Развлекательная программа:
12:20 Кулинарный баттл;
14:00 Конкурс от «Русского радио»;
15:00 Кулинарный баттл;
16:30 Конкурс от «Русского радио»;
17:30 Кулинарный баттл;
19:00 DJ «Black Milk»;
20:00 Концертная программа.
Организаторы фестиваля «В Сибири Есть!» приглашают к сотрудничеству рестораторов и всех, кто связан с туристическим бизнесом.