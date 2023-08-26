На Михайловской набережной Новосибирска открыли гастротуристический фестиваль «В Сибири – есть!». Его участниками стали ведущие рестораторы, а также представители власти и гостиничного бизнеса города.

Сегодня, в субботу, на Михайловской набережной в Новосибирске официально открыли гастротуристический фестиваль «В Сибири – есть!». Фестиваль организует Центр развития и поддержки предпринимательства «Мой бизнес» при участии правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и Федерации рестораторов и отельеров России и Сибири.

Гастротуристический фестиваль будет проходить на протяжении двух дней. В нем примут участие крупные рестораторы и отельеры Новосибирской области, республики Хакассия, Алтайского края, Якутии, Омской области, а также Москвы и других городов.

Помимо ярмарки, презентаций и мастер-классов от ресторанов, кафе и сыроварен, фестиваль включает деловую программу. В рамках отраслевого форума «Хорека Сибири: Ресторан. Отель. Туризм» пройдут авторские тренинги и обсуждения актуальных тем развития индустрии гостеприимства и гастротуризма в Сибири.

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В день открытия форума участников приветствовали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, замминистра экономического развития региона Анна Павлова, а также представители бизнес-сообщества. Замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин выступил модератором пленарного заседания «Формирование сибирского регионального бренда», посвященного сибирской кухне.

Подробную программу мероприятий можно увидеть на сайте гастротуристического фестиваля «В Сибири — есть!».

Напомним, ранее стало известно, что в парке наукограда Кольцово откроется новый ресторан.