Финалистов ресторанного фестиваля «Лучшее блюдо Сибири» наградили в Гастроинкубаторе Новосибирска. В числе победителей – кондитерская, ресторан и Гастрономический театр.

Финал ресторанного фестиваля «Лучшее блюдо Сибири» состоялся 12 января в Гастроинкубаторе на Красном проспекте Новосибирска. В конкурсе участвовали более 50 ресторанов города. Победителей в трёх номинациях определили сами посетители кафе и ресторанов.

В номинации «сет за 390 рублей» первое место досталось кондитерской ElCremo. Победителем номинации «сет за 990 рублей» стал ресторан Гастрономический театр PuppenHaus Владимира Бурковского. Лучшее блюдо «за 1490 рублей» новосибирцы выбрали в ресторане Lambic.

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Дипломы победителям и благодарственные письма участникам вручил заместитель главы министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг региона Максим Останин.

Кроме того, организаторы фестиваля разыграли подарки среди посетителей кафе и ресторанов. В призовой фонд конкурса вошли сертификаты на посещение ресторанов и салонов красоты, на проживание в отелях и услуги по дизайну интерьера. Также победителей наградили путевками в санаторий Белокуриху. Одним из главных призов фестиваля стал телевизор с большой диагональю.

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«Конкурс проходил в ресторанах города Новосибирска. Было два варианта участия – в качестве гостя заведения и, собственно, самого заведения. Гости активно голосовали на сайте за понравившееся блюдо и присылали чеки нам на сайт через чат-бот. Все эти чеки участвовали в розыгрыше», – рассказала председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, руководитель комитета по гостеприимству НОО «ОПОРА России», генеральный директор Школы кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор» Галина Ильина.

Она отметила, что в этом году фестиваль вошёл в праздничную программу «Новогодней столицы России». Организаторы даже использовали в визуальном оформлении конкурса символику праздника – зеленую снежинку на красном фоне.

«Создавая фестиваль, мы ставили целью поддержать наших рестораторов и наш город. Не случайно он проходил в символике Новогодней столицы России», – добавила Галина Ильина.

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Гости награждения также не ушли без подарков. Среди них ведущая по жребию разыграла бутылки с маслом для заправки салатов. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах от кондитеской ElCremo и ресторанов Шемрок, Brasserie Lambic, «Перчини», Lucky Pizza, VLAVASHE, PuppenHaus и «Кухня Ли».

Напомним, в прошлом году в Сибири уже проводили аналогичный фестиваль. С 5 по 26 апреля в крупных городах состоялся большой фестиваль завтраков, в котором приняли участи и рестораны Новосибирска.

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