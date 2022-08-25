Новосибирская область активно расширяет сотрудничество со странами БРИКС

В третий день работы IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с делегацией Республики Индии во главе с госпожой Пурнимой Ананд, президентом международного форума БРИКС.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия стран БРИКС с Новосибирской областью, а также развитие торговых связей и возможностей сотрудничества региона с Республикой Индией.

Как отмечают в областном правительстве, Андрей Травников выразил благодарность индийской делегации за интерес к региону и форуму «Технопром».

«Мы стремимся активнее контактировать с Индией, и это понятно с учётом географического положения Новосибирской области. Пока нельзя похвастать большими объёмами внешнеэкономических связей, но следует отметить, что за последние два года наблюдается стремительный рост во взаимодействии. Уверен, что совместная работа на «Технопроме» позволит его усилить. У нас есть серьёзный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества», — отметил глава региона.

Как отметила на форуме госпожа Пурнима Ананд, Россия сегодня – та страна, в которой наблюдается существенный экономический рост и происходят важнейшие экономические процессы.

«Новосибирская область – центр науки, технологий и экономического развития, и в этом году, когда исполняется 75 лет дружбы между нашими странами, мы рассматриваем Новосибирскую область в качестве нашего крепкого партнёра. Авторитет организации БРИКС растёт с учётом разворачивающегося кризиса на Украине, и это задаёт тон тому, что сегодня происходит в мире. Мы рассматриваем все возможности укрепления и расширения связей с Россией и Новосибирской областью. Ваш потенциал в сфере сельского хозяйства, медицины, вирусологии, разработки вакцин, образования и науки особенно интересен Индии», — сказала она.

Новосибирская область сотрудничает с Индией в научно-образовательной, торгово-экономической, военно-технической, а также культурной сферах. Среди приоритетных направлений взаимодействия — медицинский и оздоровительный туризм, экспорт образовательных услуг Новосибирской области и развитие сферы IT-технологий.

Ранее также сообщалось о том, что Новосибирская область на форуме «Технопром» договорилась о сотрудничестве с Федеративной Республикой Нигерия.