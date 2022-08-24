Новые соглашения на «Технопроме-2022»: Новосибирская область договорилась о сотрудничестве с Аналитическим центром при правительстве РФ и Нигерией

Во второй день проведения международного технологического форума «Технопром-2022» 24 августа власти Новосибирской области заключили соглашение с Аналитическим центром при правительстве России и договорились о сотрудничестве с Федеративной Республикой Нигерия. Напомним, что основные мероприятия форума проходят с 23 по 26 августа в Новосибирском экспоцентре.

О соответствующих договорённостях сообщает в среду правительство Новосибирской области.

Соглашение Новосибирской области и Аналитического центра при правительстве РФ подписали губернатор Андрей Травников и руководитель федеральной структуры Константин Калинин.

В числе приоритетных направлений работы в рамках договорённости — определение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных приоритетов развития региона, мониторинг и анализ социально-экономических процессов для формирования соответствующего прогноза, мониторинг и анализ реализации национальных, федеральных и региональных проектов Новосибирской области.

Планируется, что стороны будут работать над формированием в регионе благоприятного инвестиционного климата, а также развивать в Новосибирской области соответствующую инфраструктуру, научно-образовательный потенциал и инновационные сектора экономики.

Кроме того, в рамках соглашения планируются пилотное внедрение новых направлений деятельности МФЦ, апробация новых услуг и сервисов для многофункциональных центров, а также подготовка предложений и рекомендаций по разработке и реализации программ газификации региона.

Новосибирская область также обсудила взаимодействие с делегацией Федеративной Республики Нигерия. Государство намерено сотрудничать с регионом в сферах науки, медицины и культуры. Отдельное внимание стороны уделили совместной работе в рамках развития Новосибирского научного центра в Академгородке, а также медицинских научных проектов.

Как отметили представители республики, государство поддерживает действия России на международной арене, в том числе усилия страны по созданию мультиполярного мира, и в частности — действия сибирского региона.

«Мы понимаем современную политическую обстановку, и наше присутствие здесь, на «Технопроме», – это выражение поддержки как действиям правительства Российской Федерации, так и непосредственно действиям правительства Новосибирской области», — заявил на форуме глава делегации Федеративной Республики Нигерия, господин Шеху Абдуллахи Йибаиквала.

Ранее сообщалось о том, какие соглашения планируется заключить на «Технопроме-2022» в ближайшие дни.