Восемь пригородных поездов отменят в Новосибирской области

В Новосибирской области объявили об отмене восьми пригородных поездов в связи с окончанием летнего периода. Курсирование отдельных электричек отменят по трем направлениям.

Как сообщает пресс-служба АО «Экспресс-Пригород», с 3 сентября в Новосибирской области отменяется курсирование сезонных пригородных поездов в связи с окончанием летнего периода. Изменения коснутся электричек, курсирующих по субботам и воскресеньям.

Так, с 3 сентября в Новосибирской области отменят отдельные маршруты на Южном, Жеребцовском и Кузбасском направлениях. Речь идет об электричках из Новосибирска в Искитим, Жеребцово, Буготак и обратно.

На Южном направлении:

– №6653 Новосибирск – Искитим, отправление в 11:00, прибытие в 12:25;

– №6655 Новосибирск – Искитим, отправление в 13:02, прибытие в 14:26;

– №6654 Искитим – Новосибирск, отправление в 14:04, прибытие в 15:34;

– №6656 Искитим – Новосибирск, отправление в 15:46, прибытие в 17:13.

На Жеребцовском направлении:

– №6507 Новосибирск – Жеребцово, отправление в 12:03, прибытие в 13:15;

– №6508 Жеребцово – Новосибирск, отправление в 15:01, прибытие в 16:14.

На Кузбасском направлении:

– №6861 Новосибирск – Буготак, отправление в 15:19, прибытие в 17:01;

– №6862 Буготак – Новосибирск, отправление в 17:55, прибытие в 19:37.

«Данные поезда были назначены АО «Экспресс-пригород» на летний период с 11 июня в соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области», — сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирской области запланированы изменения в схеме движения пригородного электротранспорта. В частности, в регионе планируется запустить прямую электричку из Новосибирска до Татарска.