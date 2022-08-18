Специалисты не разрешили отдавать в зоопарк конфискованные у «нелегалов» продукты в Новосибирске

Специалисты не разрешили новосибирским властям передавать продукцию, конфискованную у уличных торговцев, в городской зоопарк для корма животных. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 18 августа.

Как напомнил мэр в ходе «часа прессы», продукты, изъятые у участников несанкционированной торговли, согласно соответствующим нормативным актам, уничтожаются. Однако для передачи в какие-либо учреждения, в том числе в зоопарки для корма животных, такая продукция непригодна, поскольку не имеет документации, подтверждающей её безопасность.

По словам Анатолия Локтя, такое объяснение дали представители департамента потребительского рынка, когда в мэрии рассматривали идею передать «пропадающую» продукцию в социальные учреждения.

«Задавал вопрос руководству департамента потребительского рынка, ответ отрицательный. Происхождение этих продуктов питания неизвестно. Как правило, особенность несанкционированной торговли заключается в том, что у этой продукции нет ни фактур, ни справок, в каких условиях она хранилась, откуда поступила, в каких условиях её выращивали, то есть никаких гарантий. И поэтому пускать её в оборот крайне опасно, особенно для детей. Более того, мы рассматривали возможность передачи в зоопарк для наших зверей, но и тут специалисты возражают, потому что там тоже требуются документы, которые подтверждают качество продукции», — объяснил мэр.

Глава города также в очередной раз призвал отказаться от покупки товара у «лоточников» в качестве меры борьбы с несанкционированной торговлей в Новосибирске.

Напомним, в Новосибирске активно устраняют объекты несанкционированной торговли на площади Маркса, где сейчас проходят масштабные ремонтные работы.