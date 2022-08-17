В сибирском регионе зафиксировали пятикратный рост заболеваемости коронавирусом

Существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в Иркутской области – за последний месяц количество случаев заражения в регионе выросло более чем в пять раз. Об этом сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Надежда Лиханова.

Как рассказала специалист во время эфира в соцсетях 17 августа, в течение пяти последних недель число заболевших «ковидом» выросло с 492 до 2 671.

По данным оперативного штаба по профилактике коронавируса в Иркутской области, за последние сутки в регионе заболело 599 человек. В медучреждениях лечатся 535 пациентов с COVID-19. Сейчас в Приангарье развёрнуто порядка 900 коек в специализированных госпиталях.

В качестве «антиковидной» меры на территории региона действует рекомендация использовать медицинские маски людям из групп риска.

Стоит отметить, что по данным на 17 августа в Красноярском крае подтверждено 613 случаев коронавируса, в Омской области – 239, в Кузбассе – 417, в Новосибирской области, где за позапрошлую неделю заболеваемость «ковидом» выросла на 80%, – 249.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде сибирских регионов, в частности, в Новосибирской области, вернули масочный режим на рекомендационной основе.