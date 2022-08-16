В Новосибирской области увеличили господдержку на развитие подсобного хозяйства и создание бизнеса

Максимальный размер государственной поддержки на развитие личного подсобного хозяйства и открытие собственного дела по социальному контракту в Новосибирской области вырос на 100 тысяч рублей. Теперь он составляет 200 и 350 тысяч рублей соответственно.

Изменения в региональное постановление о господдержке поддержали в правительстве Новосибирской области на заседании в понедельник.

Меры государственной поддержки в рамках социального контракта действуют в регионе с 2010 года, напомнили в областном правительстве. Финансирование выделяется жителям с низким уровнем дохода, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Оно призвано поддержать семьи в том числе в долгосрочной перспективе.

В 2021 году мера получила федеральное софинансирование. Кроме того, расширился спектр её направлений. Наиболее популярные из них – поиск работы, приобретение товаров первой необходимости, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства.

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, с начала действия меры ею в регионе воспользовалось более 29 тыс. человек. В 2022 году общий объём финансирования по социальному контракту составил 846,5 млн руб. До конца года планируется заключить более 9 тыс. соглашений.

В правительстве региона напомнили, что для оформления социального контракта необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Кроме того, информацию о мере поддержки можно получить по телефону горячей линии – 8-800-100-0082.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские власти установят денежное поощрение преподавателям ИТ-дисциплин.