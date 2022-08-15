Новосибирские власти установят денежное поощрение преподавателям ИТ-дисциплин

В Новосибирской области намерены предоставить денежное поощрение в размере 15 тыс. рублей преподавателям ИТ-дисциплин государственных профессиональных образовательных организаций региона. Сумму планируется выплачивать ежемесячно.

Денежное поощрение преподавателям ИТ-дисциплин устанавливается постановление правительства Новосибирской области. В настоящее время проект документа опубликован на сайте «Электронная демократия Новосибирской области», его разработчиком является региональное министерство образования. Отмечается, что замечания и предложения к проекту постановления принимаются с 12 по 19 августа.

«Установить денежное поощрение в размере 15 000 рублей преподавателям ИТ-дисциплин государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской области», — указано в проекте постановления.

Сообщается, что денежное поощрение планируется выплачиваться специалистам ежемесячно. Оно устанавливается работнику на период осуществления трудовой деятельности в образовательной организации и до достижения трехлетнего стажа педагогической деятельности в учреждении.

«Преподавателем ИТ-дисциплин является специалист в возрасте, не превышающем 40 лет, завершивший обучение в образовательной организации на момент трудоустройства педагогическим работником не более чем три года назад, и имеющий стаж педагогической деятельности в профессиональных образовательных организациях не более трех лет», — сказано в документах.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о мерах поддержки ИТ-сферы. В частности, в рамках господдержки специалистам отрасли стала доступна ипотека по сниженной ставке до 5% годовых. С момента запуска программы льготной ипотеки в Новосибирской области подано 380 заявок.