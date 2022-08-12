Председатель правительства РФ совершит поездку в Сибирский федеральный округ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Сибирский федеральный округ. Председатель правительства России приедет в Республику Алтай.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин приедет с рабочим визитом в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Об этом сообщает телеграм-канал правительства РФ.

В сообщении отмечается, что чиновник совершит поездку в Горно-Алтайск Республики Алтай, где осмотрит проекты российских туристических комплексов и проведет совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

Кроме того, премьер-министр РФ проведет совещание в Якутске Республики Саха по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также посетит IT-парк.

«В Чите премьер-министр посетит ряд объектов социальной и промышленной сфер», — указано в сообщении.

Отмечается, что рабочая поездка чиновника состоится с 12 по 16 августа. Как сообщается на сайте правительства РФ, в мероприятиях рабочей поездки запланировано участие, в частности, заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина и других.