Умерла актриса новосибирского театра «Красный факел»

В Новосибирске умерла актриса театра «Красный факел», заслуженная артистка РФ Тамара Сердюкова. До своего 80-летнего юбилея она не дожила год.

Актриса «Красного факела» Тамара Сердюкова скончалась в минувшую субботу, 4 июня, сообщает пресс-служба театра 6 июня.

Тамара Сердюкова родилась 15 июня 1943 года. В 1965 году она окончила Новосибирское театральное училище.

В труппу новосибирского театра «Красный факел» Тамара Сердюкова вошла в 1971 году (до этого работала в Волгоградском драматическом театре), с этого момента она сыграла около ста ролей. В их числе – Ганка в спектакле «Мораль пани Дульской» Г. Запольской, Варя в «Вишнёвом саде» А. Чехова, крестьянка в «Мамашке Кураж» Б. Брехта, унтер-офицерская вдова в «Ревизоре» Н. Гоголя.

«Яркое лирическое дарование актрисы, соединяясь с теплотой и человечностью, делало каждую её героиню близкой и любимой зрителем. Тамара Сердюкова уверенно и точно работала и с классикой, и с современным театральным языком – на стыке острого гротеска и лиризма», — говорится в сообщении пресс-службы театра «Красный факел».

Ранее также сообщалось о том, что в Новосибирске ушёл из жизни президент НГУЭУ Александр Новиков.