ПСБ анонсировал маркетплейс для промышленных предприятий

ПСБ начал работу по созданию новой цифровой платформы, с помощью которой предприятия промышленности, производители и поставщики смогут выстраивать новые логистические цепочки, осуществлять разработку и выпуск продукции импортозамещения или поставки критической импортной продукции из дружественных стран, пользоваться необходимыми финансовыми и консалтинговыми продуктами в автоматическом режиме.

Проект анонсировал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на круглом столе банка «Импортозамещение и диверсификация промышленности РФ через современные цифровые решения», организованном в рамках конференции ЦИПР.

В своем выступлении Антон Дроздов отметил, что в текущих условиях экономическая повестка направлена на оптимизацию издержек, восстановление цепочек поставок, обеспечение независимости от импорта в стратегических секторах и развитие собственных технологий. ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса считает одной из своих стратегических задач всестороннюю поддержку как непосредственно ОПК, так и всех отраслей российской промышленности в этих направлениях.

«Для многих стратегических предприятий сейчас вопросы оптимизации издержек и восстановления цепочек поставок – жизненно важные. Огромный потенциал для оптимизации заключается во внедрении цифровых решений, – сообщил он. – С помощью нового механизма предприятия смогут оптимизировать текущие процессы и сократить время поиска заказчиков и исполнителей, построить новые цепочки кооперации, компании ОПК увеличат долю производства и получат гарантированный сбыт гражданской продукции. Разработку нового решения банк планирует завершить в следующем году».

Представители российских промышленных предприятий и государственных структур на круглом столе обсудили с ПСБ основные барьеры в импортозамещении, возможные механизмы управления цепочками поставок, существующие цифровые решения для промышленности. Основной темой дискуссии стали барьеры в закупках для российских производителей техники и оборудования, в поиске индустриальных партнеров и логистике в условиях санкционных ограничений.

Ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) — первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности