В Новосибирск идёт потепление

По прогнозам синоптиков, к началу второй декады июня в Новосибирской области существенно потеплеет. В третьей декаде месяца в южных районах региона столбик термометра поднимется до отметки +33 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, жара свыше +30 градусов ожидается во второй половине июня в южных районах Новосибирской области.

«К нам придут теплые воздушные массы с юга и юго-запада. Температура воздуха будет достигать +33 градуса», — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.