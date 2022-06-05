В Новосибирск идёт потепление

По прогнозам синоптиков, к началу второй декады июня в Новосибирской области существенно потеплеет. В третьей декаде месяца в южных районах региона столбик термометра поднимется до отметки +33 градуса.
Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, жара свыше +30 градусов ожидается во второй половине июня в южных районах Новосибирской области.
«К нам придут теплые воздушные массы с юга и юго-запада. Температура воздуха будет достигать +33 градуса», — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Согласно данным различных погодных сервисов, в Новосибирске и Новосибирской области существенно потеплеет уже к концу следующей недели. Так, сервис Яндекс.Погода обещает новосибирцам в пятницу, 10 июня, температуру воздуха +26 градусов. В субботу 11 июня воздух прогреется до +28 градусов.
По информации Gismeteo.ru, столбик термометра в Новосибирске уже 9 июня поднимется до отметки +29 градусов. 10 июня горожан ожидает погода ещё жарче, с температурой до +30 градусов.
Ранее гидрометцентр России сообщал о приходе циклона в несколько сибирских регионов, с чем были связаны заморозки в первых числах июня в Новосибирской области.