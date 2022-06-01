Синоптики подтвердили наступление заморозков в начале июня в Новосибирской области

Гидрометцентр России подтвердил информацию о заморозках в первых числах июня в Новосибирской области. Под влияние циклона попадёт ещё несколько сибирских регионов.

Отрицательная температура воздуха в первые дни июня ожидается в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда 1 июня.

Как сообщил синоптик, больше всего температура опустится в Омской области – до -7 градусов.

В Новосибирской области заморозки ожидаются в период с 3 по 5 июня – температура воздуха опустится до -3 градусов.

По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 3 июня в регионе ожидается +2…+7, а при прояснениях — от ноля до -2 градусов. В ночь на 2 июня температура воздуха составит +4…+9 градусов.

Дневная температура 2 и 3 июня составит +12…+17 градусов. Местами в эти дни пройдут умеренные дожди. 2 июня ветер ожидается северо-западный, 7-12, с порывами до 17 метров в секунду, 3 июня – северный, 4-9, с порывами до 14 метров в секунду.

Напомним, ранее в Новосибирском гидрометцентре сообщали, что в связи с прохождением холодных атмосферных фронтов над Сибирью в начале июня в регионе могут быть заморозки. До этого холодная погода стояла в европейской части страны.