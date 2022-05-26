Лето в Новосибирской области может начаться с заморозков

С началом лета жаркая погода в Новосибирской области пойдёт на спад — в первых числах июня температура воздуха на территории региона может даже опуститься до минусовой, рассказали синоптики.

В связи с прохождением над Сибирью холодных атмосферных фронтов в начале июня в Новосибирской области могут быть заморозки. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на руководителя отела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марину Виноградову.

«Есть предпосылки к возвратным заморозкам в связи с прохождением холодных атмосферных фронтов, ориентировочно 31 мая, 1, 2 июня. Однако этот прогноз может ещё измениться», — рассказала изданию синоптик.

По словам Марины Виноградовой, сейчас прохладная погода стоит в европейской части страны, но в ближайшее время холодные воздушные массы могут перейти в Сибирь.

А вот в последние дни мая в Новосибирской области сохранится жаркая погода от +25 до +31. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», пятницу, 27 мая, днём в регионе ожидается температура от +26 до +31 градуса. В ночь на субботу, 28 мая, температура воздуха составит +11…+16 градусов, местами до +5 до +10. Днём будет +25…+30 градусов.

В эти дни погода будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду ночью и до 16 метров в секунду днём.

В воскресенье, 29 мая, ночью ожидается +11…+16 градусов, местами +5…+10, днём — +17…+22, местами до +27 градусов. Днём прогнозируются местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду ночью и до 16 метров в секунду днём.

Напомним, жаркая погода в Новосибирской области началась в этом году ещё в конце апреля.