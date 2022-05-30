Новосибирского поставщика бортового питания заставили выплатить сотрудникам зарплату на полмиллиона рублей

Транспортная прокуратура заставила новосибирское предприятие выплатить незаконно удержанную заработную плату сотрудникам на общую сумму более 500 тысяч рублей. Как уточнили в ведомстве, речь идёт об ООО «Толмачёво Кейтеринг», обеспечивающем авиакомпании бортовым питанием.

Незаконно удержанную зарплату по требованию прокуратуры вернули 103 сотрудникам компании, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 30 мая.

«Проверкой установлено, что в апреле 2022 года необоснованно и с нарушением трудового законодательства на предприятии по результатам внутренней инвентаризации у 103 работников удержаны из заработной платы денежные средства на общую сумму более 500 тыс. рублей в качестве меры материальной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Руководителю юридического лица внесли представление об устранении нарушения, после чего работники получили денежные средства. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены все ответственные должностные лица, а виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности за неполную выплату заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных нарушениях) – ему вынесено предупреждение.

По данным информационной системы «СПАРК», ООО «Толмачёво Кейтеринг» зарегистрировано в сентябре 2012 года. Генеральный директор – Сергей Анфиногенов. Головная компания предприятия — T.S. TRANS SIBERIA CO LIMITED зарегистрирована на Кипре.

Ранее сообщалось о том, что новосибирская авиакомпания откроет прямые рейсы из Толмачёво до Барнаула в июне.