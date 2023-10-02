Эксперты бизнес-омбудсмена выступили в защиту арестованного субподрядчика новосибирского ЛДС

Члены общественной организации «Бизнес против коррупции», учрежденной по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, выступили в защиту арестованного главы ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича. Он обвиняется в хищении более 100 млн рублей при строительстве ЛДС в Новосибирске.

Эксперты общественного совета «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), который работает под эгидой уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Борисе Титове, выступили в защиту генерального директора ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича. Об этом стало известно из информации на сайте общественников.

В обращении бизнесмена к ЦОП «БПК» говорится, что в 2019-2020 годах ООО «Строймонтаж» выступало субподрядчиком при строительстве ледовой арены в Новосибирске. В рамках двух договоров субподряда генеральный подрядчик – ООО «ЭлинАльфа» – перечислил ему 5,7 млрд рублей в счет выполненных работ (общая стоимость госконтракта между государственным казенным учреждением Новосибирской области «Арена» и «ЭлинАльфа» составила 14,7 млрд рублей). Михаил Волович являлся генеральным директором обеих компаний.

По информации предпринимателя, в числе прочего были перечислены авансы на фонд оплаты труда персонала, задействованного в исполнении контрактов субподряда. 428 млн рублей ушло на заработную плату сотрудников, которые работали над строительством ЛДС, а оставшиеся 104 млн рублей другим сотрудникам ООО «Строймонтаж». Перечисление этих 104 млн рублей и стало поводом для возбуждения уголовного дела в феврале 2023 года.

Эксперты ЦОП считают, что бюджет Новосибирской области не понес ущерба, а произошедшее можно назвать «бюджетной ошибкой». Предполагаемая сумма хищения могла составить прибыль субподрядчика по завершению строительства, что не запрещено договорами и бюджетным регулированием.

Члены Общественного совета ЦОП сошлись на том, что «обоснованность и целесообразность уголовного преследования Михаила Воловича вызывает сомнения. В еще большей степени это относится к избранной в отношении него мере пресечения в виде заключения под стражу».

Напомним, что руководитель новосибирской компании обвиняется в хищении 100 млн рублей при строительства ЛДС. По версии следователей, сумма перечислена на счет организации, которая не принимала участив в строительстве арены в качестве субподрядчика. Михаил Волович был арестован весной 2023 года, на данный момент он содержится под стражей.