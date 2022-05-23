Новосибирская авиакомпания откроет прямые рейсы из Толмачёво до Барнаула в июне

В конце июня авиакомпания S7 открывает регулярные прямые рейсы по направлению Новосибирск-Барнаул. Самолёт до столицы Алтайского края и обратно будет летать три раза в неделю.

Первый рейс из Новосибирска в Барнаул отправится 21 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании S7 Airlines. Самолёты на Алтай и обратно будут летать по вторникам, четвергам и субботам.

Время в пути составит 45-50 минут. Рейс из Новосибирска будет отправляться в 16:40 и приземляться в Барнауле в 17:30. Обратно самолёт будет вылетать в 18:15, в аэропорту «Толмачёво» он окажется в 19 часов.

Как отмечают в пресс-службе авиаперевозчика, вечернее расписание позволит жителям Алтайского края удобно состыковывать рейсы при поездках через Новосибирск в Сочи, Санкт-Петербург, Москву и другие города. К слову, до Москвы из Барнаула на лайнере авиакомпании можно добраться напрямую – рейсы S7 с Алтай до столицы России и обратно осуществляются дважды в день.

Напомним, в марте авиакомпания S7 отменила все международные рейсы. Также после начала военной спецоперации на Украине авиаперевозчик лишился техобслуживания самолётов авиастроительного концерна Embraer, объявившего об отказе в предоставлении услуг российским клиентам.