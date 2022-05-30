Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев присвоил статус столицы Сибири Красноярску, при этом нелестно высказался о Новосибирске. В 2019 году Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра России, также называл столицей Сибири именно Красноярск. В свою очередь экс-глава Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский считает, что Новосибирску не хватает внимания руководства городских и региональных властей к стратегии развития муниципалитета. «Континент Сибирь» приглашает принять участие в голосовании и высказать свое мнение.
Какой город достоин быть столицей Сибири?
- Новосибирск (39%)
- Красноярск (36%)
- Это не имеет никакого значения (18%)
- Омск (7%)
- Томск (0%)
- Иркутск (0%)
- Кемерово (0%)
- Новокузнецк (0%)
- Другой город Сибири (в комментариях) (0%)
- Барнаул (0%)