Новосибирск или Красноярск: какой город по праву должен считаться столицей Сибири?

Дмитрий Катаев
 
Столица Сибири

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев присвоил статус столицы Сибири Красноярску, при этом нелестно высказался о Новосибирске. В 2019 году Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра России, также называл столицей Сибири именно Красноярск.  В свою очередь экс-глава Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский считает, что Новосибирску не хватает внимания руководства городских и региональных властей к стратегии развития муниципалитета. «Континент Сибирь» приглашает принять участие в голосовании и высказать свое мнение.

Какой город достоин быть столицей Сибири?

  • Новосибирск (39%)
  • Красноярск (36%)
  • Это не имеет никакого значения (18%)
  • Омск (7%)
  • Томск (0%)
  • Иркутск (0%)
  • Кемерово (0%)
  • Новокузнецк (0%)
  • Другой город Сибири (в комментариях) (0%)
  • Барнаул (0%)
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