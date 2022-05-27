На новосибирском авиазаводе им. Чкалова построят корпус для покраски беспилотников

Юлия Моисеева
 
пресс-конференция по заводу им. Чкалова
Исполнительный директор АО "СибпроектНИИавиапром" Игорь Бочкарёв (слева) и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Фото Михаила Перикова

На Новосибирском авиазаводе (НАЗ) им. Чкалова планируется построить новый корпус для покраски беспилотных летательных аппаратов. Проектирование здания уже идёт, сообщил исполнительный директор компании-проектировщика, АО «СибпроектНИИавиапром», Игорь Бочкарёв на пресс-конференции 27 мая.

Завершить подготовку проектной документации строительства нового корпуса и получить по ней положительное заключение госэкспертизы планируется весной 2023 года. Ещё около года отведено на возведение здания, рассказал Игорь Бочкарёв на пресс-конференции в здании АО «СибпроектНИИавиапром» в пятницу.

«Этот корпус ориентирован на покраску самолёта (беспилотника), дальше он переходит уже в цех летных испытаний, и дальше поступает в части войсковые», — сообщил на встрече с журналистами исполнительный директор АО «СибпроектНИИавиапром».

Как рассказал на пресс-конференции сотрудник «СибпроектНИИавиапром» Сергей Казачев, в корпусе разместится покрасочная камера, размеры цеха составят около 150 м в дину и 40 м в ширину. Специалист пояснил, что процесс покраски беспилотных летательных аппаратов требует специальных условий, таких, как особый температурный режим и регулирование воздушных потоков.

По данным источников информационного агентства ТАСС, на НАЗ им. Чкалова планируется модернизировать производство, в том числе построив новый корпус для создания тяжёлых малозаметных беспилотных летательных аппаратов С-70 «Охотник». Такую работу предполагается провести в течение пяти лет, начиная с 2022 года. На эти цели планировалось направить порядка 2,5 млрд руб.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что на завод им. Чкалова планируется набрать около двух тысяч новых сотрудников. Напомним, что в последние годы предприятие сталкивалось с серьёзным снижением гособоронзаказа, в связи с чем руководство завода прибегало к значительным сокращениям штата.

Новосибирский авиационный завода им. В. П. Чкалова – одно из крупнейших самолётостроительных предприятий в России, работает с 1936 года. Крупный пакет акций НАЗ (74,5 %) принадлежит ПАО «Компания «Сухой», 25,5 % акций принадлежит ПАО «ОАК».

«СибпроектНИИавиапром» специализируется на разработке проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности. В 2020 году его возглавил экс-депутат Госдумы РФ и создатель группы компаний F1 Александр Абалаков.

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