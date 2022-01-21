Новосибирский завод Чкалова планирует набрать около двух тысяч новых сотрудников

Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В. П. Чкалова полностью выполнил годовой план и рассчитывает набрать около двух тысяч новых сотрудников. Напомним, что в последние годы предприятие сталкивалось с серьёзным уменьшением гособоронзаказа и доходило до значительных сокращений штата.

Как сообщил «Континенту Сибирь» источник в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, сейчас предприятие ищет порядка 1800 сотрудников.

По словам собеседника издания, поиск новых работников сейчас активно ведётся.

Для получения официальной информации о планах завода «Континент Сибирь» направил на предприятие запрос, однако на момент публикации материала не получил ответа.

Напомним, осенью 2019 года появилась информация об очередном сокращении объёмов производства на НАЗ им. Чкалова. Как отмечал тогда губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в стране наблюдается общее снижение государственного заказа в оборонной отрасли, при этом имеет место искусственное перераспределение объёмов производства в ущерб новосибирским предприятиям. Он сообщил, что правительство региона проводит работу, чтобы не допускать таких решений, в частности, в отношении новосибирского авиационного завода.

«Могу заверить всех новосибирцев и, в первую очередь, коллектив нашего завода, в том, что правительство региона защищало и будет продолжать защищать интересы наших промышленников», — сказал глава региона.

Той же осенью анонсировалось поступление заводу заказа на выпуск партии Су-34, однако ещё весной 2017 года шли разговоры о возможном переносе производства бомбардировщиков с новосибирского завода на авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. По неофициальной информации, на тот момент не исключалось и полное закрытие НАЗ.

Новосибирский авиационный завода им. В. П. Чкалова – одно из крупнейших самолётостроительных предприятий в России, работает с 1936 года. Крупный пакет акций НАЗ (74,5 %) принадлежит ПАО «Компания «Сухой», 25,5 % акций принадлежит ПАО «ОАК».