Новосибирский «Сибпроектнииавиапром» возглавит экс-депутат Госдумы

В «Сибирском проектно-конструкторском и научно-исследовательском институте авиационной промышленности» (Сибпроектнииавиапром) меняется руководство. Институт возглавит экс-депутат Госдумы РФ и создатель группы компаний F1 Александр Абалаков.

Причиной кадровых перестановок в руководстве института стало решение собрания акционеров АО «Сибпроектнииавиапром». Акционеры проголосовали за прекращение полномочий гендиректора института Александра Ершова, возглавляющего учреждение с лета 2019 года. Кроме того, участники собрания проголосовали за кандидатуру нового гендиректора института. 99,9% участников собрания отдали голоса в пользу Александра Абалакова. Еще несколько человек проголосовали за главного инженера Игоря Бочкарева.

Согласно отчетным документам АО «Сибпроектнииавиапром», Александру Абалакову принадлежит 29,89% уставного капитала акционерного общества. В число соучредителей АО он вошел в марте прошлого года. Остальная доля уставного капитала принадлежит «Ростеху» и физическим лицам. Александр Абалаков был депутатом Госдумы РФ от партии КПРФ в шестом созыве, 2011−2016 годы. В российском парламенте он работал в комитете по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В 1989 году Абалаков организовал и возглавил кооператив «Кокос», который стал родоначальником группы компаний F1, в которую сейчас входят более 40 предприятий и структурных подразделений.

«Сибпроектнииавиапром» специализируется на разработке проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

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