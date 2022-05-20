«Девушку в кокошнике» из новосибирского горсовета вызвали на допрос в полицию

Депутата новосибирского горсовета Хельгу Пирогову вызвали на допрос в полицию. К народной избраннице у правоохранителей возникли вопросы по поводу деятельности запрещённой в России организации.

ГУ МВД по Новосибирской области вызвало на допрос депутата горсовета Новосибирска от коалиции «Новосибирск-2020» Хельгу Пирогову. Об этом сообщает Telegram-канал политического объединения 20 мая.

«Независимого депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову вызвали на допрос в рамках «дела ФБК («Фонд борьбы с коррупцией», организация признана в России экстремистской)», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, депутат вызвана на допрос в качестве свидетеля.

Депутат Хельга Пирогова получила известность в том числе благодаря публичному появлению в необычных головных уборах. Так, на сессию в октябре 2021 года она пришла в кокошнике, а на заседание городского парламента в марте 2022 года — в венке из жёлтых цветов.

Накануне прошли обыски у другого представителя «независимой» коалиции Антона Картавина. Как сообщила депутат от объединения «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина в соцсетях, ему инкриминируют экстремистскую деятельность, связанную с работой «одного из некоммерческих фондов». На канале коалиции «Новосибирск-2020» в Telegram также сообщают, что у депутата изъяли технику и документы горсовета. Сейчас, по данным канала, Картавин находится под подпиской о невыезде в качестве свидетеля.

Напомним, к новосибирским оппозиционным депутатам уже приходили с обысками в марте.