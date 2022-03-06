В воскресенье, 6 марта, у помощников депутатов горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» начались обыски. Об этом сообщила депутат Светлана Каверзина в Twitter. По ее словам, еще 4 марта в отношении ее помощника Михаила Рязанцева было возбуждено уголовное дело.

«К помощникам депутатов коалиции сегодня в 6 утра массово пришла полиция. Обыски, – написала она. – К моему помощнику Михаилу Рязанцеву – тоже. Адвокаты работают».

Утром стало известно о том, что к Владимиру Аржанову и Екатерине Александровой, помощникам депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, пришли представители правоохранительных органов. Следом за этим с аналогичным объявлением выступила и Светлана Каверзина.

Получить комментарии о причинах обыска в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не удалось. Вместе с тем, как отметила в соцсетях Светлана Каверзина, по версии следствия, речь может идти о хищении средств из бюджета Совета депутатов города Новосибирска. В отношении Аржанова и Рязанцева, по ее данным, возбуждены два разных дела. В одном случае говорится о хищении 20 тысяч рублей, в другом – 16 тысяч.

Постановление об обыске было вынесено судьей Центрального районного суда Новосибирска Русланом Фроловым. Согласно материалам суда, на которые указывает Светлана Каверзина, в отношении Михаила Рязанцева было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.1 (мошенничество). «По месту жительства Рязанцева М.В. могут находиться предметы и документы, имеющие значение для расследования настоящего уголовного дела, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного дознавателем ходатайства [об обыске]» – цитирует материалы дела Светлана Каверзина.

«На мой взгляд, это высосанный из пальца повод. В нашей команде материально-ответственное лицо — другой человек», – написала в Twitter Светлана Каверзина, предположив, что это «акция устрашения».

Известно, что обыск в доме Рязанцева уже завершился, и он находится в РОВД на дознании.