Губернатор Новосибирской области поручил усилить работу в сфере ЧС из-за опасности лесных пожаров

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций в регионе из-за опасности обострения ситуации с лесными пожарами, напомнив о неблагоприятном прогнозе погоды на ближайшие дни. Он также потребовал уделить особое внимание вопросам ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Глава Новосибирской области провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 20 мая. В мероприятии приняли участие начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, члены правительства региона, руководители муниципальных образований и оперативных структур.

В ходе совещания Андрей Травников напомнил: по данным синоптиков, с точки зрения ЧС прогноз погоды на ближайшие дни в регионе неблагоприятный.

«В Новосибирской области ожидается повышение температуры атмосферного воздуха выше 30 градусов в сочетании с порывистым ветром – это нивелирует весь эффект от дождей, которые местами прошли в течение последних трёх дней. Пожароопасная обстановка очень серьёзная, особое внимание прошу обратить на риски возникновения и распространения лесных пожаров», — отметил глава региона.

Губернатор потребовал усилить работу по административному и уголовному преследованию поджигателей – как злоумышленников, так и тех, кто допустил возгорания, игнорируя запреты и предупреждения со стороны МЧС. Особое внимание Андрей Травников потребовал обратить на вопросы предотвращения возникновения пожаров на территории Северного района.

Также глава региона поручил руководителям муниципальных образований совместно с оперативными структурами обменяться позитивным опытом и значительно усилить работу по недопущению рисков гибели людей на водных объектах, в частности – путём организации дополнительных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха граждан у воды.

Как напоминают в областном правительстве, в течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства по телефону 8 (383) 200-10-35. Телефон лесной охраны — 8-800-100-94-00, единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности с начала пожароопасного периода в Новосибирской области оштрафовали более 350 человек.