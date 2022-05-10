Путин планирует подписать указ об оценке эффективности противопожарных мер

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении подписать указ, создающий систему оценки эффективности мер по противопожарной охране лесов, в ходе совещания о мерах по борьбе с природными пожарами в российских регионах 10 мая.

Как отметил президент в ходе совещания, необходимо установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать эффективность работы по предотвращению природных пожаров, а также её результаты, проявляющиеся в сокращении площади горения на территории каждого субъекта РФ.

«Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания», — отметил Владимир Путин в ходе видеосовещания, проходящего в режиме видеоконференции во вторник.

Президент поручил обсудить и другие параметры, которые войдут в нормативный акт. Глава государства подчеркнул, что документ станет основой для объективной оценки работы в регионах. Он также напомнил, что все необходимые решения для эффективной борьбы с природными пожарами были приняты на федеральном уровне ранее. Это в том числе разграничение полномочий в плане принятия соответствующих мер. Так, пожары на открытых территориях с 1 января 2022 года должны тушить региональные и муниципальные власти. Владимир Путин отметил, что федеральные средства на эти цели выделяются. В том числе – ежегодно направляемые регионам средства на охрану лесов в размере не менее 8 млрд руб.

«Эти средства были просчитаны и согласованы с субъектами Федерации и в полном объеме заложены в федеральном бюджете на этот год и на плановый период 2023-2024 годов», — напомнил глава государства.

По словам президента, в рамках нацпроекта «Экология» регионам также выделяются средства на спецтехнику.

«Основной вопрос, о котором постоянно говорили в последнее время представители субъектов Федерации, — недостаток средств на тушение лесных пожаров. Я исхожу из того, что этот вопрос тоже снят», — отметил президент.

Владимир Путин также поручил принять меры по восстановлению сгоревшего жилья на территории пострадавших от пожаров регионов.

Напомним, пожароопасный сезон открыт в 77 российских регионах, в 49 субъектах РФ введён особый противопожарный режим, а в Курганской области и одном муниципальном образовании Хакасии – режим ЧС. Наиболее пострадавшим регионом стал Красноярский край, где в 60 населённых пунктах сгорело более 800 строений. По последним данным, все крупные очаги природных пожаров, действовавшие на территории региона с 7 мая, ликвидированы.