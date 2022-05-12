Какие тротуары отремонтируют в Новосибирске в 2022 году

В мэрии Новосибирска сформировали сводный перечень тротуаров, на которых в 2022 году будут проведены ремонтные работы. На каких участках планируется провести ремонт — в материале «Континента Сибирь».

Как сообщили изданию в пресс-центре мэрии Новосибирска, в перечень тротуаров, на которых запланированы работы, формируется на заседаниях рабочих групп под председательством глав районных администраций и при участии депутатов горсовета Новосибирска. На момент получения ответа на запрос издания перечень был сформирован не в полном объеме — список не включает информацию по ремонту тротуаров в Кировском районе города.

Перечень тротуаров, включенных в план ремонта 2022 года

Дзержинский район 1 Ремонт тротуара по ул. Гоголя к МБОУ СОШ № 18 (ул. Гоголя, 233) 2 Ремонт тротуара с двух сторон ул. Королева от пр. Дзержинского до ул. Промышленная 3 Ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Есенина от дома ул. Есенина, 67 до дома ул. Есенина, 39 4 Ремонт тротуара, прилегающего к МКДОУ д/с № 395 5 Продление тротуара на 3-м Почтовом переулке 6 Ремонт тротуара вдоль забора школы №71, по ул. 3-й Почтовый переулок, 21 Железнодорожный район 7 Ремонт тротуара вдоль ул. Ленина, 90-92 8 Частичный ремонт тротуара со стороны главного фасада дома №17 по ул. Урицкого 9 Ремонт тротуара вдоль ул. Ленина, 90-92 Заельцовский район 10 Ремонт тротуара по ул. Дачная,31 с демонтажем металлического ограждения 11 Обустройство тротуара ул. Дуси Ковальчук,77 (со стороны ул. Плановая) 12 Ремонт тротуара вдоль ул. Плановая от дома №52 до дома №62 13 Ремонт тротуара от ул. Линейной вдоль ул. Брестской в сторону железнодорожного перехода 14 Обустройство тротуара от поворота с ул. Аренского (напротив здания Охотская, 84/2, д/с 51) до здания Охотская,86 (спец. школа №60 «Сибирский лучик») Калининский район 15 Восстановление тротуара от магазина «Мегас» к остановке «Плехановский жилмассив» 16 Ремонт пешеходного тротуара от Б. Хмельницкого, 74 до Б. Хмельницкого, 76 17 Строительство пешеходного тротуара вдоль проезда, соединяющего ул. Михаила Немыткина, 5, ул. Мясниковой, 10 18 Строительство пешеходного тротуара от здания ул. Тюленина, 8 к ТЦ «Смак» 19 Строительство тротуара по ул. Турухановской 20 Ремонт тротуара от дома 22 по ул. Тайгинская вдоль дома 12 по ул. Рассветная 21 Ремонт тротуара вдоль дороги по ул. Объединения до ул. Курчатова,2 22 Ремонт асфальтового покрытия тротуара от дома 24 по ул. Макаренко до дома 52 по ул. Макаренко Ленинский район 23 Ул. Пермитина от дома №6 до дома №9 24 От Бульвара победы от дома №142 по ул. Троллейной до пешеходного тротуара вдоль ул. Троллейной 25 Вдоль дома №19 по ул. Забалуева 26 Ул. Плахотного от дома №97/1 до дома №107 27 От арки дома №133 по ул. Связистов до остановки o/т «Школа» с оборудованием парковочного кармана на углу 10 и 11 подъездов ул. Связистов 28 Ул. Титова вдоль домов №30, 32,34,36,40 (со стороны проезжей части) 29 Ул. Пархоменко в пределах ул. Станиславского и Котовского Октябрьский район 30 Ремонт тротуара на пешеходном переходе на остановке общественного транспорта «НГПУ» 31 Благоустройство (асфальтирование) пешеходного тротуара по ул. Ленинградская от остановки общественного транспорта «улица Ленинградская» до ул. Лобова 32 Ремонт тротуаров по нечетной стороне ул. Бориса Богаткова, вдоль домов №145, 149, 153, 157, от остановки Воинская до ул. Гаранина, 4 (включительно), частично 33 Ремонт пешеходного тротуара от улицы Бориса Богаткова к Военному городку 34 Строительство тротуара (продление) на пересечении улиц Волочаевская и В. Высоцкого у многоквартирного дома №31 35 Благоустройство пешеходной зоны от ул. Большевистская, 48 и близлежащих домов к магазину «Лента» (ул. Большевистская, 52/1) организация парковочных мест, ремонт бордюров и формирование тротуаров, частично (тротуар) 36 Восстановление тротуара вдоль улицы Крамского 1 этап Первомайский район 37 Ул. Чапаева 3-7 38 Ул. Твардовского 22/3-22/5 Советский район 39 Пешеходные тротуары по проспекту Академика Лаврентьева (от Лаврентьева, в сторону Николаева — 40 м.) 40 Ремонт тротуара ул. Софийская (по обе стороны), у парка, рядом с больницей (от ул. Мухачева до ООТ «Больница») 41 Ремонт тротуара по ул. Арбузова от остановки «Микрорайон Щ» до остановки ”ГПТУ-55” с благоустройством прилегающей территории (от Арбузова, 1а до Арбузова, 1) 42 Ремонт тротуаров по улице Часовая (в районе ООТ Приморская) Центральный район 43 Обустройство тротуара по ул. Селезнева вдоль гимназии №13 44 Ремонт тротуара между домом Гоголя, 36 и проезжей частью О. Жилиной 45 Ремонт тротуара (частично) по нечетной стороне Красного проспекта от ул. Гоголя до пл. Ленина 46 Ремонт пешеходного тротуара и обустройство пандуса для колясок на пешеходном переходе через Октябрьскую магистраль (от М. Горького, 78 до Красного проспекта,30) 47 Ремонт (уширение) тротуара у здания по адресу Каменская, 78/2

В пресс-центре мэрии уточнили, что в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории Новосибирска» предусмотрено выделение финансирования в объеме 53,5 млн рублей.

Из этих средств 13,5 млн рублей направят на ремонт и обустройство тротуаров на маршрутах следования к образовательным учреждениям, 20 млн рублей — на ремонт и обустройство тротуаров на основании судебных решений, которые вступили в законную силу. Оставшиеся 20 млн рублей городские власти направили на ремонт и обустройство тротуаров, включенных в план мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021-2025 годы.

Напомним, ранее в Новосибирске утвердили план работ по ремонту дорог города в 2022 году.