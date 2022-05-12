Какие тротуары отремонтируют в Новосибирске в 2022 году

В мэрии Новосибирска сформировали сводный перечень тротуаров, на которых в 2022 году будут проведены ремонтные работы. На каких участках планируется провести ремонт — в материале «Континента Сибирь».
Как сообщили изданию в пресс-центре мэрии Новосибирска, в перечень тротуаров, на которых запланированы работы, формируется на заседаниях рабочих групп под председательством глав районных администраций и при участии депутатов горсовета Новосибирска. На момент получения ответа на запрос издания перечень был сформирован не в полном объеме — список не включает информацию по ремонту тротуаров в Кировском районе города.
|1
|Ремонт тротуара по ул. Гоголя к МБОУ СОШ № 18 (ул. Гоголя, 233)
|2
|Ремонт тротуара с двух сторон ул. Королева от пр. Дзержинского до ул. Промышленная
|3
|Ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Есенина от дома ул. Есенина, 67 до дома ул. Есенина, 39
|4
|Ремонт тротуара, прилегающего к МКДОУ д/с № 395
|5
|Продление тротуара на 3-м Почтовом переулке
|6
|Ремонт тротуара вдоль забора школы №71, по ул. 3-й Почтовый переулок, 21
|
Железнодорожный район
|7
|Ремонт тротуара вдоль ул. Ленина, 90-92
|8
|Частичный ремонт тротуара со стороны главного фасада дома №17 по ул. Урицкого
|9
|Ремонт тротуара вдоль ул. Ленина, 90-92
|
Заельцовский район
|10
|Ремонт тротуара по ул. Дачная,31 с демонтажем металлического ограждения
|11
|Обустройство тротуара ул. Дуси Ковальчук,77 (со стороны ул. Плановая)
|12
|Ремонт тротуара вдоль ул. Плановая от дома №52 до дома №62
|13
|Ремонт тротуара от ул. Линейной вдоль ул. Брестской в сторону железнодорожного перехода
|14
|Обустройство тротуара от поворота с ул. Аренского (напротив здания Охотская, 84/2, д/с 51) до здания Охотская,86 (спец. школа №60 «Сибирский лучик»)
|
Калининский район
|15
|Восстановление тротуара от магазина «Мегас» к остановке «Плехановский жилмассив»
|16
|Ремонт пешеходного тротуара от Б. Хмельницкого, 74 до Б. Хмельницкого, 76
|17
|Строительство пешеходного тротуара вдоль проезда, соединяющего ул. Михаила Немыткина, 5, ул. Мясниковой, 10
|18
|Строительство пешеходного тротуара от здания ул. Тюленина, 8 к ТЦ «Смак»
|19
|Строительство тротуара по ул. Турухановской
|20
|Ремонт тротуара от дома 22 по ул. Тайгинская вдоль дома 12 по ул. Рассветная
|21
|Ремонт тротуара вдоль дороги по ул. Объединения до ул. Курчатова,2
|22
|Ремонт асфальтового покрытия тротуара от дома 24 по ул. Макаренко до дома 52 по ул. Макаренко
|
Ленинский район
|23
|Ул. Пермитина от дома №6 до дома №9
|24
|От Бульвара победы от дома №142 по ул. Троллейной до пешеходного тротуара вдоль ул. Троллейной
|25
|Вдоль дома №19 по ул. Забалуева
|26
|Ул. Плахотного от дома №97/1 до дома №107
|27
|От арки дома №133 по ул. Связистов до остановки o/т «Школа» с оборудованием парковочного кармана на углу 10 и 11 подъездов ул. Связистов
|28
|Ул. Титова вдоль домов №30, 32,34,36,40 (со стороны проезжей части)
|29
|Ул. Пархоменко в пределах ул. Станиславского и Котовского
|
Октябрьский район
|30
|Ремонт тротуара на пешеходном переходе на остановке общественного транспорта «НГПУ»
|31
|Благоустройство (асфальтирование) пешеходного тротуара по ул. Ленинградская от остановки общественного транспорта «улица Ленинградская» до ул. Лобова
|32
|Ремонт тротуаров по нечетной стороне ул. Бориса Богаткова, вдоль домов №145, 149, 153, 157, от остановки Воинская до ул. Гаранина, 4 (включительно), частично
|33
|Ремонт пешеходного тротуара от улицы Бориса Богаткова к Военному городку
|34
|Строительство тротуара (продление) на пересечении улиц Волочаевская и В. Высоцкого у многоквартирного дома №31
|35
|Благоустройство пешеходной зоны от ул. Большевистская, 48 и близлежащих домов к магазину «Лента» (ул. Большевистская, 52/1) организация парковочных мест, ремонт бордюров и формирование тротуаров, частично (тротуар)
|36
|Восстановление тротуара вдоль улицы Крамского 1 этап
|
Первомайский район
|37
|Ул. Чапаева 3-7
|38
|Ул. Твардовского 22/3-22/5
|
Советский район
|39
|Пешеходные тротуары по проспекту Академика Лаврентьева (от Лаврентьева, в сторону Николаева — 40 м.)
|40
|Ремонт тротуара ул. Софийская (по обе стороны), у парка, рядом с больницей (от ул. Мухачева до ООТ «Больница»)
|41
|Ремонт тротуара по ул. Арбузова от остановки «Микрорайон Щ» до остановки ”ГПТУ-55” с благоустройством прилегающей территории (от Арбузова, 1а до Арбузова, 1)
|42
|Ремонт тротуаров по улице Часовая (в районе ООТ Приморская)
|
Центральный район
|43
|Обустройство тротуара по ул. Селезнева вдоль гимназии №13
|44
|Ремонт тротуара между домом Гоголя, 36 и проезжей частью О. Жилиной
|45
|Ремонт тротуара (частично) по нечетной стороне Красного проспекта от ул. Гоголя до пл. Ленина
|46
|Ремонт пешеходного тротуара и обустройство пандуса для колясок на пешеходном переходе через Октябрьскую магистраль (от М. Горького, 78 до Красного проспекта,30)
|47
|Ремонт (уширение) тротуара у здания по адресу Каменская, 78/2
В пресс-центре мэрии уточнили, что в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории Новосибирска» предусмотрено выделение финансирования в объеме 53,5 млн рублей.
Из этих средств 13,5 млн рублей направят на ремонт и обустройство тротуаров на маршрутах следования к образовательным учреждениям, 20 млн рублей — на ремонт и обустройство тротуаров на основании судебных решений, которые вступили в законную силу. Оставшиеся 20 млн рублей городские власти направили на ремонт и обустройство тротуаров, включенных в план мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021-2025 годы.
Напомним, ранее в Новосибирске утвердили план работ по ремонту дорог города в 2022 году.