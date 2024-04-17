В одном из районов Новосибирска до конца апреля ограничат движение транспорта

Павел Ганьшин
 
В одном из районов Новосибирска до конца апреля ограничат движение транспорта
Изображение от frimufilms на Freepik

Новосибирская мэрия предупреждает автовладельцев об ограничении движения по нескольким улицам Октябрьского района. Причиной введения ограничений станет ремонт городских теплосетей.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, с 17 по 30 апреля в Октябрьском районе будут проводиться ремонтные работы на теплотрассах. По этой причине будет сужена проезжая часть трех улиц и введено ограничение движения автомобилей по ним.

Ширина проезжей части улицы Толстого сократится на 4 метра, а доступная для движения часть ул. Бориса Богаткова в районе жилого дома № 53 станет меньше на 3,5 метра. Помимо этого, в районе здания № 49/1 на улице Никитина станет на 3,5 метра уже проезжая часть ул. Ленинградской.

Ранее мы сообщали, что в Октябрьском районе Новосибирска отремонтируют путепровод.

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