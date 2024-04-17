Новосибирская мэрия предупреждает автовладельцев об ограничении движения по нескольким улицам Октябрьского района. Причиной введения ограничений станет ремонт городских теплосетей.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, с 17 по 30 апреля в Октябрьском районе будут проводиться ремонтные работы на теплотрассах. По этой причине будет сужена проезжая часть трех улиц и введено ограничение движения автомобилей по ним.

Ширина проезжей части улицы Толстого сократится на 4 метра, а доступная для движения часть ул. Бориса Богаткова в районе жилого дома № 53 станет меньше на 3,5 метра. Помимо этого, в районе здания № 49/1 на улице Никитина станет на 3,5 метра уже проезжая часть ул. Ленинградской.

Ранее мы сообщали, что в Октябрьском районе Новосибирска отремонтируют путепровод.