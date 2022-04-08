Какие дороги отремонтируют в Новосибирске в 2022 году

Мэрия Новосибирска утвердила план работ по ремонту дорог города в 2022 году. Какие улицы запланировано отремонтировать в текущем году — в материале «Континента Сибирь».
В 2022 году в Новосибирске ремонтные работы проведут на 28 дорожных объектах города. Общая протяженность участков составляет почти 32 км, из них около 23,9 км — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-центре мэрии Новосибирска, городские власти заключили муниципальные контракты по проведению ремонтных работ по 17 объектам города, еще по восьми заключить контракты планируется до 18 апреля.
Кроме того, в настоящее время ведется подготовка документов на проведение конкурсных процедур по ремонту улиц Дуси Ковальчук, Гусинобродского шоссе и проспекта Карла Маркса. Заключить контракты на проведение работ необходимо до 15 мая.
Отметим, в текущем году работы будут проведены на объектах, к ремонту которых приступили в прошлом году — на участках улиц Ватутина, Волочаевская и Ипподромская (от ул. Кривощековской до ул. Военной, от ул. Гоголя до ул. Танковой).
«Указанные объекты являются переходящими со сроком окончания работ в 2022-2023 годах», — сообщили изданию в пресс-центре мэрии.
|Наименование объекта
|Границы
|Протяженность, км
|
Переходящие объекты, срок окончания – 2022-2023 гг.
|Ул. Ипподромская
|II этап от ул. Военная до ул. Гоголя
|1,76
|Ул. Ипподромская
|I этап от ул. Кривощековская до ул. Военная; III этап от ул. Гоголя до ул. Танковая
|3,76
|Ул. Волочаевская
|От пр. Дзержинского до ГБШ
|3,35
|Ул. Ватутина
|От ул. Широкой до ул. Мира
|4,93
|Итого: 13,8 км
|
Заельцовский район
|Ул. Дуси Ковальчук
|От пл. Калинина до ул. Танковая
|1,45
|Итого: 1,45 км
|
Калининский район
|Ул. Донецкая
|От границы работ 2021 г. до границы города
|2,00
|Итого: 2,00 км
|
Центральный район
|Ул. Ядринцевская
|От Красного проспекта до Мичурина
|0,24
|Ул. Орджоникидзе
|От Красного проспекта до С. Шамшиных
|0,75
|Ул. Военная
|От ул. Ипподромская до ул. С. Шамшиных
|0,55
|Ул. Ядринцевская
|От ул. Мичурина до ул. Каменская
|0,24
|Итого: 1,78 км
|
Железнодорожный район
|Ул. Нарымская
|От д.5 до пл. Трубникова (включительно), кроме пл. Лунинцев
|1,00
|Ул. Димитрова
|От ул. Ленина до ул. Шамшурина (вдоль гостиницы Азимут)
|0,22
|Ул. Максима Горького
|От пр. Димитрова до ул. Каменская
|1,60
|Ул. Чаплыгина
|От ул. Каменская до ул. Серебренниковская
|0,24
|Проезд Виктора Ващука
|В районе развязки Димитровского моста
|0,20
|Итого: 3,26 км
|
Октябрьский район
|Ул. Обская
|От Большевистской,16 до Большевистской,12Б
|0,90
|Ул. Добролюбова
|От Кирова до Большевистской
|1,05
|Ул. Шевченко
|От Кирова до Нижегородской
|0,35
|Итого: 2,30 км
|
Кировский район
|Ул. Новогодняя
|От Сибиряков-Гвардейцев до Геодезической
|1,20
|Итого: 1,20 км
|
Ленинский район
|Ул. Троллейная
|От Хилокской до Плахотного
|4,70
|Ул. Геодезическая
|От К. Маркса до Новогодней
|0,33
|Ул. Космическая
|От К. Маркса до Новогодней
|0,36
|Проспект Карла Маркса
|От пл. Лыщинского до пл. К. Маркса (включительно – до ул. Титова; до ул. Сибиряков-Гвардейцев)
|2,10
|Ул. Немировича-Данченко
|От ул. Троллейная до ул. Станиславского
|0,80
|Ул. Станционная
|Участками
|—
|Итого: 8,29 км
|
Первомайский район
|Ул. Нахимова
|От д.50 до д.2
|0,55
|Ул. Вересаева
|От д.50 до Одоевского
|0,42
|Итого: 0,97км
|
Дзержинский район
|Гусинобродское шоссе
|От ул. Есенина до д.56 (АЗС «Опти»)
|0,70
|Итого: 0,70 км
|Итого объекты в рамках нацпроекта «БКД» (ввод в 2022 году)
|23,89 км
|Итого объекты ремонта в рамках муниципальной программы
|8,10 км
|Итого по всем районам (ввод в 2022 году)
|31,99 км
В мэрии также сообщили, что в 2022 году в рамках гарантийных обязательств подрядчиков будут устранены дефекты на дорожных объектах, ремонт которых осуществлялся в 2018-2021 годах.
7 апреля начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев сообщил о том, в настоящий момент специалисты провели обследование улично-дорожной сети на предмет повреждений асфальтобетонного покрытия. Порядка 400 тыс. кв. метров на 253 дорожных объектах подлежат ремонту.
«Всего на гарантии в настоящее время находятся 322 объекта общей площадью 3 млн 85 тыс. кв. метров, в том числе в рамках «БКД» — 124 объекта площадью 2 млн 347 тыс. кв. метров. 198 объектов — муниципальная программа», — отметил Константин Васильев в ходе еженедельной встречи мэра Новосибирска с журналистами.
По словам начальника департамента, за период с 9 марта по 7 апреля специалисты провели обследование порядка 72% дорог города — 2 млн 220 тыс. кв. метров. По гарантийным обязательствам подрядчики отремонтируют порядка 4% дорог.
«Подрядным организациям направлены претензии на устранение со сроком в части разрушений на примыканиях к колодцам, ям, выбоин до 1 мая, в части колейности — до 1 июня. Получены ответы с подтверждением готовности выполнения данных работ. Никто из подрядчиков на сегодняшний день не отказался от своих гарантийных обязательств», — сказал Константин Васильев.