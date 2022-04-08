Какие дороги отремонтируют в Новосибирске в 2022 году

Мэрия Новосибирска утвердила план работ по ремонту дорог города в 2022 году. Какие улицы запланировано отремонтировать в текущем году — в материале «Континента Сибирь».

В 2022 году в Новосибирске ремонтные работы проведут на 28 дорожных объектах города. Общая протяженность участков составляет почти 32 км, из них около 23,9 км — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-центре мэрии Новосибирска, городские власти заключили муниципальные контракты по проведению ремонтных работ по 17 объектам города, еще по восьми заключить контракты планируется до 18 апреля.

Кроме того, в настоящее время ведется подготовка документов на проведение конкурсных процедур по ремонту улиц Дуси Ковальчук, Гусинобродского шоссе и проспекта Карла Маркса. Заключить контракты на проведение работ необходимо до 15 мая.

Отметим, в текущем году работы будут проведены на объектах, к ремонту которых приступили в прошлом году — на участках улиц Ватутина, Волочаевская и Ипподромская (от ул. Кривощековской до ул. Военной, от ул. Гоголя до ул. Танковой).

«Указанные объекты являются переходящими со сроком окончания работ в 2022-2023 годах», — сообщили изданию в пресс-центре мэрии.

Ремонт дорог в Новосибирске в 2022 году Наименование объекта Границы Протяженность, км Переходящие объекты, срок окончания – 2022-2023 гг. Ул. Ипподромская II этап от ул. Военная до ул. Гоголя 1,76 Ул. Ипподромская I этап от ул. Кривощековская до ул. Военная; III этап от ул. Гоголя до ул. Танковая 3,76 Ул. Волочаевская От пр. Дзержинского до ГБШ 3,35 Ул. Ватутина От ул. Широкой до ул. Мира 4,93 Итого: 13,8 км Заельцовский район Ул. Дуси Ковальчук От пл. Калинина до ул. Танковая 1,45 Итого: 1,45 км Калининский район Ул. Донецкая От границы работ 2021 г. до границы города 2,00 Итого: 2,00 км Центральный район Ул. Ядринцевская От Красного проспекта до Мичурина 0,24 Ул. Орджоникидзе От Красного проспекта до С. Шамшиных 0,75 Ул. Военная От ул. Ипподромская до ул. С. Шамшиных 0,55 Ул. Ядринцевская От ул. Мичурина до ул. Каменская 0,24 Итого: 1,78 км Железнодорожный район Ул. Нарымская От д.5 до пл. Трубникова (включительно), кроме пл. Лунинцев 1,00 Ул. Димитрова От ул. Ленина до ул. Шамшурина (вдоль гостиницы Азимут) 0,22 Ул. Максима Горького От пр. Димитрова до ул. Каменская 1,60 Ул. Чаплыгина От ул. Каменская до ул. Серебренниковская 0,24 Проезд Виктора Ващука В районе развязки Димитровского моста 0,20 Итого: 3,26 км Октябрьский район Ул. Обская От Большевистской,16 до Большевистской,12Б 0,90 Ул. Добролюбова От Кирова до Большевистской 1,05 Ул. Шевченко От Кирова до Нижегородской 0,35 Итого: 2,30 км Кировский район Ул. Новогодняя От Сибиряков-Гвардейцев до Геодезической 1,20 Итого: 1,20 км Ленинский район Ул. Троллейная От Хилокской до Плахотного 4,70 Ул. Геодезическая От К. Маркса до Новогодней 0,33 Ул. Космическая От К. Маркса до Новогодней 0,36 Проспект Карла Маркса От пл. Лыщинского до пл. К. Маркса (включительно – до ул. Титова; до ул. Сибиряков-Гвардейцев) 2,10 Ул. Немировича-Данченко От ул. Троллейная до ул. Станиславского 0,80 Ул. Станционная Участками — Итого: 8,29 км Первомайский район Ул. Нахимова От д.50 до д.2 0,55 Ул. Вересаева От д.50 до Одоевского 0,42 Итого: 0,97км Дзержинский район Гусинобродское шоссе От ул. Есенина до д.56 (АЗС «Опти») 0,70 Итого: 0,70 км Итого объекты в рамках нацпроекта «БКД» (ввод в 2022 году) 23,89 км Итого объекты ремонта в рамках муниципальной программы 8,10 км Итого по всем районам (ввод в 2022 году) 31,99 км

В мэрии также сообщили, что в 2022 году в рамках гарантийных обязательств подрядчиков будут устранены дефекты на дорожных объектах, ремонт которых осуществлялся в 2018-2021 годах.

7 апреля начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев сообщил о том, в настоящий момент специалисты провели обследование улично-дорожной сети на предмет повреждений асфальтобетонного покрытия. Порядка 400 тыс. кв. метров на 253 дорожных объектах подлежат ремонту.

«Всего на гарантии в настоящее время находятся 322 объекта общей площадью 3 млн 85 тыс. кв. метров, в том числе в рамках «БКД» — 124 объекта площадью 2 млн 347 тыс. кв. метров. 198 объектов — муниципальная программа», — отметил Константин Васильев в ходе еженедельной встречи мэра Новосибирска с журналистами.

По словам начальника департамента, за период с 9 марта по 7 апреля специалисты провели обследование порядка 72% дорог города — 2 млн 220 тыс. кв. метров. По гарантийным обязательствам подрядчики отремонтируют порядка 4% дорог.

«Подрядным организациям направлены претензии на устранение со сроком в части разрушений на примыканиях к колодцам, ям, выбоин до 1 мая, в части колейности — до 1 июня. Получены ответы с подтверждением готовности выполнения данных работ. Никто из подрядчиков на сегодняшний день не отказался от своих гарантийных обязательств», — сказал Константин Васильев.