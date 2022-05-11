Экс-директор приюта для животных под Новосибирском получил условный срок за присвоение почти 100 тыс. рублей

Суд в Бердске вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора приюта животных «Надежда». Его признали виновным в присвоении почти 100 тыс. рублей муниципального бюджетного учреждения.

Бердский городской суд рассмотрел уголовное дело о хищении денежных средств в отношении экс-директора муниципального бюджетного учреждения «Приют животных «Надежда» Бердска Дмитрия Ильченко. Его обвинили в совершении преступления по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. По данным Rusprofile, Ильченко занимал пост директора приюта в 2019-2020 годы.

В суде установлено, что бывший руководитель учреждения в апреле-мае 2019 года устно договорился с индивидуальным предпринимателем об оказании услуг приюту по ремонту компьютерной техники и восстановлению системы видеонаблюдения.

На эти цели без заключения письменного договора с расчетного счета учреждения предпринимателю перечислили свыше 93 тыс. рублей, однако позже Ильченко попросил расторгнуть договоренности и вернуть средства в наличной форме.

«Получив денежные средства, Ильченко не внес их в кассу и на расчетный счет, а присвоил себе, причинив материальный ущерб муниципальному образованию (г. Бердску)», — уточнили в ведомстве.

В суде бывший директор приюта для животных полностью признал себя виновным. Он также добровольно возместил ущерб, который был причинен преступлением.

Бердский городской суд приговорил Дмитрия Ильченко к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Новосибирской области возбудили уголовное дело о хищениях при строительстве детсада по нацпроекту. Подрядчик получил более 16 миллионов рублей за невыполненные работы.