В 2017 году 36-летняя (на то время) жительница пгт Северо-Енисейский заняла должность замруководителя офиса крупного российского банка. Буквально через несколько дней женщина решила воспользоваться своим новым положением. Загружая купюры в кассеты для банкоматов, часть средств она присваивала себе. Таким образом сотрудница за несколько месяцев «насобирала» первые 7,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

За пару лет женщина стала руководителем офиса. Однако вместе с карьерным ростом стремительно увеличивалась и сумма ущерба, причинённая банку. Женщина «положила глаз» на кассу, которая оказалась дополнительным источником незаконного дохода.

В 2022 году недобросовестная сотрудница была поймана с поличным во время комиссионной ревизии. Выяснилось, что в течение 5 лет банкирша профессионально скрывала недостачи, сумма которых превысила 22,3 млн рублей: она опечатывала пустые кассеты, на ярлыках к кассетам указывала нужную сумму. Во время ревизий кассеты увозила и загружала в банкоматы, а затем после отъезда ревизоров снова доставляла в офис банка, помещала в хранилище, не произведя в них перерасчет денежной наличности.

Присвоенные деньги, по данным ведомства, она тратила на личные нужды и отдавала супругу на улучшение его убыточного бизнеса в сфере грузоперевозок. Ущерб остался невозмещенным. Следователи наложили арест на остатки автопарка мужа, находившегося у него в лизинге.

Прокуратура утвердила бывшей банковской работнице обвинение в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Северо-Енисейский районный суд. Виновной грозит до 10 лет лишения свободы.

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