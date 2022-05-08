Адвокат Светланы Каверзиной рассказал, в чем ее обвиняют

Адвокат депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной, задержанной сегодня утром, сообщил о том, что на нее составлено два протокола об административном правонарушении. Первый по ч.1 ст. 20.3.3 «дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан», второй –по ч.2 ст. 20.2 «организация несанкционированного публичного мероприятия».

Как сообщает ТГ-канал Коалиции Новосибирск 2020, первый из этих протоколов был составлен за пост в сети VK от 23 апреля, в котором депутат дает свою оценку демографической ситуации в стране, которую события на территории Украины, как считает Каверзина, могут подорвать еще сильнее. Второй – за призыв возложить цветы на Аллее памяти в микрорайоне Шлюз.

Светлана Каверзина будет находиться в спецприемнике на улице Писарева до суда, который должен состояться не позднее 9:25 10 мая. Заседание должно пройти в суде Советского района по месту проживания.

Депутат через адвоката передала, что в спецприемнике очень холодно из-за отключенного отопления. Попросила передать ей теплую одежду и книгу «что-нибудь из фантастики».

Напомним, что это уже четвертый депутат горсовета текущего созыва, который попал в спецприемник за свою депутатскую деятельность. Так, 15 января текущего года после участия в акции протеста «Нет – тарифному грабежу!», полиция задержала Александра Мухарыцина.