В новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» прошла ретроспектива фильмов известного российского режиссёра Александра Сокурова. Автор картин «Одинокий голос человека», «Фауст», «Элегия из России», «Франкофония» и «Камень» 28 апреля лично посетил Новосибирск, где пообщался со своими поклонниками и представил короткометражные фильмы своих учеников. «Континент Сибирь» приводит самые интересные размышления режиссёра о судьбе российского кинематографа, природе творчества и современном состоянии общества.

О молодых кинематографистах

– В Санкт-Петербургском институте кино и телевидения у меня курс – 19 человек. Лозунг нашей мастерской – «Вы свободны». Студенты делают то, что хотят. Я им ничего на запрещаю. В октябре-ноябре они завершают обучение и выходят в свободное пространство российского кино.

Помимо обучения студенты должны сами зарабатывать себе на жизнь, жильё. При этом все курсовые они делают без поддержки учебного заведения – сами оплачивают работу операторов, актеров, художников – кто как может. Наш институт крайне беден. Его финансирование во много раз меньше, чем, например, у Института кинематографии в Москве, который все кинематографические средства забрал себе… Иногда при помощи фонда «Пример интонации» (Фонд Александра Сокурова создан в 2013 году и специализируется на съёмках кинодебютов. – «КС») мы собираем средства на съемочную технику и передаем её учащимся. Впрочем, молодые кинематографисты учатся примерно одинаково во всем мире. Те же условия и в известной Нью-Йоркской киношколе, и в лондонских учебных заведениях.

Об европейском эгоизме

– Работая со студентами Франции, Италии, Испании, я вижу, как «взрослеет» сознание у людей. Но наряду с этим растет и эгоистическое начало. В этом у жителей нашего Кавказа много общего с европейцами. Зритель Европы – это армия, на знамени которой написано «эгоизм». Но, несмотря на это, общий уровень социальной культуры, просвещенности, у них, конечно, на мой взгляд, выше, чем у нас.

Сейчас мы пытаемся пробиться к европейскому зрителю, потому что наложен категорических запрет на показ российского кино, в том числе молодого. Чтобы фильм был показан в Европе, нужно эмигрировать из России. Меня это очень тревожит. Европейский показ очень важен для молодых режиссёров, которым нужно понимать уровень конкуренции.

Зритель в России малочислен. А для кинематографа, в силу экономических, социальных обстоятельств важно, чтобы зрителей было много. Чтобы люди приходили в кинотеатры и сидели рядом, близко, в одном времени и пространстве, испытывая влияние этой плоскости, которая называется экраном… Кино дает нам возможность почувствовать, что у нас есть общие смыслы.

О комплексах русского кино

– Американцы захватили пространство мирового кино, потому что лучшее, что есть в американском большом кино – это сценаристы. Почему? Потому что у них нет большой литературы. У нас всех преследуют клоны Достоевских, Толстых. Полтора десятка всех этих известных фамилий очень влияют и корректируют работу (кинематографиста). Поэтому русское кино существует в определенных пространствах и границах, за которые не выходит.

Нет, к примеру, эротической темы в русской литературе – почти нет её и в кино. Потому что молодые литераторы, сценаристы, как мужчины, так и женщины не знают как об этом писать. Боятся, стесняются. У всех катастрофические комплексы, когда речь идет о внутренней, интимной жизни человека. В традиции американского сценарного мастерства нет ни запретных тем, ни сюжетов. Также там умеют работать сообща – почти во всех фильмах 3-4 сценариста. И это никого не унижает. Попробуй-ка русского сценариста заставить работать с кем-то ещё! Сразу начнутся комплексы, обиды и всё рассыплется.

«Сказка» Александра Сокурова

– Мне неизвестен режиссер, который смог бы на 100% сделать фильм так, как он хотел. В литературе, музыке бывают выдающиеся произведения, в кино – нет. Потому что кино быстро стареет, создается в непростых экономических условиях, когда автор зависит от обстоятельств.

Правда, мне кажется, что мой новый фильм «Сказка» — это лучшее, что я сделал в своей жизни. Мне кажется, что я сделал то, что хотел.

…В моих фильмах всегда замысел, содержание, герои, сюжеты имеют ко мне отношение. А сценарист, которого я приглашаю, формализует историю, создает удобоваримую форму для цензоров, редакторов, продюсеров, директоров студий и т.д.

Сам я сценарий написал лишь к фильму «Александра», потому что молодые драматурги никогда не служили в армии и не имеют об этом представления. (По сюжету, героиня, которую играет народная артистка Галина Вишневская, приезжает к сыну — военнослужащему в Чечне. – «КС»)

Короткий метр в новосибирской «Победе»

– Режиссер картины «Споткнуться» Александр Золотухин – выпускник моей мастерской на Кавказе. Он уже успел снять большой фильм о солдате Первой мировой войны. Первоначальное название картины «Русский мальчик» не было принято в Европе, поскольку национальная акцентация там считается неполиткорректной. Это некий такой вид сумасшествия, на мой взгляд. Поэтому название поменяли на «Русская юность».

Мария Антонова, создавшая «Банный день», учится в Санкт-Петербурге. Она волевая, весёлая – 100% русский женский характер. Думаю, ей будет сложно. Женщине-режиссеру в кино вообще очень сложно.

Всеволод Воронов раньше был журналистом «Эха Москвы», ещё до его закрытия. Сейчас он готовится к постановке фильма по мотивам «Войны и мир». Летом планирует начать снимать.

Сергей Лукьянченко представил свой первый опыт — «Возвращение домой» на немецком языке. Сергей – врач скорой помощи. Во время пандемии, в самый тяжелый период, он работал на «скорой» в Санкт-Петербурге… Считаю, что ближе медицины к кинорежиссуре ничего нет.

Юре Мокиенко я помог найти главного актера – подростка для его картины «Митя Елизаров». Митя учится в Суворовском училище в Санкт-Петербурге. Он уникальный. В его возрасте люди ещё не раздваиваются, они очень цельные. Приблизительно в 17-18 лет начинается раздваивание, появляются разные тени у человека. А до этого возраста человек — чистая открытая натура.

Кавказский курс

– Выпускники курса в университете Нальчика 5 лет учились в строгом режиме – как в военном училище, без выходных. Мы обрушили на них всю энергию просвещения. Научили читать литературу. Многие не имели представления ни о философии, ни о театре, ни разу не слышали оперу.

Нужно учесть, что это исламская среда, поэтому студентам приходилось меняться. Конечно, было много сопротивления. С первого дня я сказал: «Никаких ковриков, никакой религии, мы светский вуз». Такое заявление на Кавказе было опасным – это я уже потом понял, когда мое положение стало крайне сложным. Целый год я был вынужден приходить на занятия с вооруженной охраной.

Но нам удалось научить студентов многому тому, чему они не могли бы научиться ни в Канаде, ни в Нью-Йорке, ни в Польской киношколе. Главное – быть личностью, которая может защитить себя своей головой и руками. У этого курса были блестящие дипломные работы, имеющие просто исключительную художественную ценность.

Например, выросшая в очень религиозной семье этническая чеченка Малика Мусаева сняла картину «Птица ищет клетку». Блестящая, новаторская работа. Съемки проходили в чеченском селе, где все персонажи — настоящие чеченские женщины, актеров не было. Каннский фестиваль в этом году побоялся показывать этот фильм…

Считаю, наш курс на Кавказе — это заслуга всего коллектива и ректора университета. Именно его мечтой было создать режиссерский факультет в Нальчике. И в итоге была образована целая кафедра. Уверен, всё создается сверхусилиями человека. Там, где они есть – есть результат.

Наверное, просвещение – это единственное, во что следует вкладывать годы жизни, средства, силу и веру… Именно от коэффициента стремления к просвещению и самообразованию зависит прочность, устойчивость народа и возможность его не превратиться в большого коллективного зверя, стаю.

О времени, предках и задачах художника

– Мы с вами все – современники, носители всех достоинств и недостатков своего времени. Мы – такие, какое есть время. Не можем обойти своё время, перехитрить его, оторваться от него. И это наша главная проблема. Время преследует нас, догоняет, если мы пытаемся бежать.

Ещё одна особенность в том, что в жизни русского общества тайн нет. Мы всё друг про друга знаем, всё знаем про наше государство, историю, уклад жизни. Про наши долги перед временем, перед культурой, перед своими предками. Мы знаем всё не только про подвиги, но и про преступления наших предков. Это не надо забывать.

Задача, которая стоит перед художественным автором в России сейчас особенно обостренная. Потому что нас ожидают тяжелые испытания, сюрпризы и разочарования. Будет большая волна, и надо помочь нашим современникам не сгинуть в этой волне сложных обстоятельств.

В Новосибирске Александр Сокуров представил картины своих учеников: «Споткнуться» Александра Золотухина по мотивам рассказа Антона Чехова «Смерть чиновника», «Банный день» Марии Антоновой, «Маленькая женщина» Всеволода Воронова, «Возвращение домой» Сергея Лукьянченко, «Митя Елизаров» Юрия Мокиенко.