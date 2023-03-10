Новый спектакль Екатерины Бондарь посвящен исследованию психофизики первого в истории человечества города-миллионника. В «Старом доме» – одна из самых ожидаемых весенних премьер театральной столицы Сибири.

Пьеса «Вавилон», написанная петербургским драматургом Екатериной Августеняк специально для новосибирского театра «Старый дом», увидит свет 18 и 19 марта. Особый колорит события в том, что жителям крупнейшего города Сибири покажут художественное осмысление древнейшего мегаполиса планеты – Вавилона.

Вавилон – понятие, имеющее по большей части библейские коннотации. Между тем, Вавилон мог бы запомниться человечеству не только эпикфейлом с первым небоскрёбом, но и вполне доказательными успехами урбанизма.

Это, вообще-то, первый мегаполис категории «миллион+». Просто Вавилон в этом статусе наглухо затенён Римом. И потому римские градостроительные успехи до сих пор общеизвестны, а вавилонские девальвированы одиозной башней.

Злополучная башня в пьесе, разумеется, тоже фигурирует, но главным предметом исследования для московского режиссёра Елизаветы Бондарь стали коллективное «я» вавилонян и их культурные коды. Как и в чём изменился житель супер-города на временной дистанции от спиральной башни до Манхеттена и Москоу-Сити? – рассуждения на эту тему и составляют повествовательную базу спектакля.

Разумеется, это не будет пресным эссе урбаниста – зрелищность и эмоциональность обеспечивают яркий и импровизационный текст Екатерины Августеняк, звездный актерский состав «Старого дома» (Вера Сергеева, Анатолий Григорьев, Тимофей Мамлин, Наталья Пьянова, Александр Шарафутдинов) и здоровая режиссёрская отвага Елизаветы Бондарь.

Отвага, к слову, признанная и вознагражденная: предыдущая её постановка в «Старом доме», драма «Танцующая в темноте», театральное переосмысление фильма Ларса фон Триера произвела общероссийский фурор, получила пять номинаций на «Золотую маску», одну «маску» вручённую. И ввела режиссёрские работы Елизаветы Бондарь в категорию «must see».