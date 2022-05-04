Новосибирцам предложили выбрать название для Новосибирского музыкального театра. Конкурс продлится до 4 июня, а победитель сможет весь следующий сезон посещать театр бесплатно.

Администрация Новосибирского музыкального театра объявила конкурс на новое названия для театра. По мнению организаторов конкурса, яркое и запоминающееся имя должно повысить узнаваемость театра.

«Сегодня Музыкальному театру необходимо узнаваемое и звучное имя, которое станет близким для новосибирцев и гостей нашего города. Автор самого интересного варианта названия станет постоянным посетителем нашего театра. В течение всего следующего театрального сезона победитель конкурса сможет бесплатно посещать любые спектакли театра вместе со своим спутником», — говорится в сообщении театра в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, что с момента основания 2 февраля 1959 года и до 2017 года театр назывался «Новосибирский театр музыкальной комедии». В сентябре 2017 года театр был переименован в Новосибирский музыкальный театр, как тогда объяснялось «в связи с расширением жанрово-тематических границ репертуара».

Пять лет назад театр уже пытался найти имя собственное в дополнение к своему названию, но сделать этого не удалось. Среди предложенных тогда вариантов был «Вольный ветер» – в честь первой оперетты в истории театра. Также предлагались такие варианты, как МузыкаНТ (Музыкальный новосибирский театр), Музыкальный театр «Галактика», театр «Гранд-мюзикл», «ГАЛАНТ» (Гала Новосибирск Театр) и музыкальный театр «Альгамбра» — в честь самой первой концертно-театральной площадкой в Новониколаевске, летнего театра в городском саду «Альгамбра».

Варианты новых названий для театра предлагается отправлять до 4 июня 2022 года на электронную почту muzkomfriendly@yandex.ru или писать в комментариях группы театра в социальной сети ВКонтакте.

Ранее стало известно, что Новосибирский краеведческий музей готовится к ремонту — уже объявлены торги на разработку проекта частичного ремонта здания на Красном проспекте.