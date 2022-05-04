Новосибирский музыкальный театр объявил конкурс на выбор нового названия театра

Марина Цурмаст
 
Новосибирский музыкальный театр снова выбирает себе новое имя
Новосибирский музыкальный театр. Фото из архива "Континента Сибирь"

Новосибирцам предложили выбрать название для Новосибирского музыкального театра. Конкурс продлится до 4 июня, а победитель сможет весь следующий сезон посещать театр бесплатно. 

Администрация Новосибирского музыкального театра объявила конкурс на новое названия для театра. По мнению организаторов конкурса, яркое и запоминающееся имя должно повысить узнаваемость театра.

«Сегодня Музыкальному театру необходимо узнаваемое и звучное имя, которое станет близким для новосибирцев и гостей нашего города. Автор самого интересного варианта названия станет постоянным посетителем нашего театра. В течение всего следующего театрального сезона победитель конкурса сможет бесплатно посещать любые спектакли театра вместе со своим спутником», — говорится в сообщении театра в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, что с момента основания 2 февраля 1959 года и до 2017 года театр назывался «Новосибирский театр музыкальной комедии». В сентябре 2017 года театр был переименован в Новосибирский музыкальный театр, как тогда объяснялось «в связи с расширением жанрово-тематических границ репертуара».

Пять лет назад театр уже пытался найти имя собственное в дополнение к своему названию, но сделать этого не удалось. Среди предложенных тогда вариантов был «Вольный ветер» – в честь первой оперетты в истории театра. Также предлагались такие варианты, как МузыкаНТ (Музыкальный новосибирский театр), Музыкальный театр «Галактика», театр «Гранд-мюзикл», «ГАЛАНТ» (Гала Новосибирск Театр) и музыкальный театр «Альгамбра» — в честь самой первой концертно-театральной площадкой в Новониколаевске, летнего театра в городском саду «Альгамбра».

Варианты новых названий для театра предлагается отправлять до 4 июня 2022 года на электронную почту muzkomfriendly@yandex.ru или писать в комментариях группы театра в социальной сети ВКонтакте.

Ранее стало известно, что Новосибирский краеведческий музей готовится к ремонту — уже объявлены торги на разработку проекта частичного ремонта здания на Красном проспекте.

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