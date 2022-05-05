В связи с изменившейся обстановкой некоторые масштабные инвестпроекты, которые реализуются сейчас в Новосибирской области, придется пересмотреть из-за роста цен на стройматериалы и других негативных факторов. Об этом сообщил на пресс-конференции 5 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Тем не менее, по его словам, ни одна из начатых на сегодня строек не будет заморожена.

Первая концессия, планируемая к пересмотру – это строительство школ. «Уже в этом году начнется строительство на шести объектах, которые входят в первый этап. Проектно-сметная документация была составлена как раз в период роста цен, поэтому цифры в документы заложены актуальные, – прокомментировал губернатор. – Что касается второго этапа, то здесь, по причине удорожания кредитных денег вариант с ГЧП или концессией нам не так привлекателен, поэтому мы предложили от них отказаться».

Вместо этого вторая очередь школ будет переведена в формат государственного заказа и будет строиться за счет бюджета. «Я согласен с тем, что это потребует больших расходов в течение двух ближайших лет, но мы будем уверены в том, что проект будет доведен до завершения, – добавил Андрей Травников. – Лучше вложить средства сейчас, чем сваливаться в долгострой, как уже случалось».

Договор государственно-частного партнерства с группой «ВИС» по строительству семи поликлиник, будет реализовываться дальше. Как «Континент Сибирь» уже писал ранее, первый этап, куда входят поликлиники №2, №7 и №27 уже строятся, а вот четыре оставшиеся было решено пока поставить на паузу. Проектно-сметная документация по ним составлялась в конце 2021 года, до скачка цен на стройматериалы. Поэтому все документы нуждаются в актуализации. А пока это происходит, строительные бюджеты будут перенаправлены на три площадки первого этапа.

Инфекционная больница также составила документацию с актуальными ценами, сейчас она проходит государственную экспертизу. По словам губернатора, есть возможность начать строительство уже в текущем году. То же самое можно сказать и о реабилитационном центре. «Мне известно, что подрядчик, «Титан-2», который также занимается строительством СКИФ, уже получил все разрешения. В этом году начнут строить», – сообщил губернатор.

В настоящее время, по его словам, правительство региона ищет варианты удешевления денег: «Три недели назад мы вели переговоры с ДОМ.РФ по вопросам льготного кредитования, которые они и ВЭБ.РФ могут предоставить на строительные проекты». Также Андрей Травников отметил помощь депутата Госдумы из Новосибирской области Александра Жукова в вопросах предоставления региону ряда целевых грантов из федерального бюджета.