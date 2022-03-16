Группа «ВИС» приступила к новому этапу строительства семи поликлиник в Новосибирске

Строительство семи поликлиник по проекту государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Новосибирской области вышло на новый этап – на трёх стройплощадках завершён нулевой цикл работ. Об этом сообщила реализующая проект группа «ВИС».

Как говорится в сообщении компании, завершён нулевой цикл строительства зданий поликлиник №7 на улице Пролетарской в Октябрьском районе и №27 на улице Ереванской в Заельцовском районе, а на стройплощадке поликлиники №2 на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе работы этого цикла окончены на 90%.

В первых двух поликлиниках уже строятся первые этажи, а в здании поликлиники №7 начали возводить второй этаж. В поликлинике №2 ведётся бетонирование плиты перекрытия на нулевой отметке, а также армирование кладки стен и других конструкций.

Поликлиника №7 площадью 11,8 тыс. кв. м рассчитана на 920 посещений в смену, к ней будет прикреплено около 50 тыс. человек. Семиэтажная поликлиника №27 площадью 11,1 тыс. кв. м за смену будет принимать 658 пациентов. Четырёхэтажное здание поликлиники №2, площадь которого составит 12,3 тыс. кв. м, рассчитано на 939 посещений в смену, всего здесь будет обслуживаться более 50 тыс. человек.

На трёх стройплощадках задействовано около 130 рабочих.

Напомним, все проекты поликлиники в рамках ГЧП прошли госэкспертизу в конце ноября 2021 года. В октябре 2021 года группа «ВИС» сообщала, что в соответствии с законодательными изменениями в проектную документацию пришлось внести изменения, в связи с чем площадь медучреждений возросла с 72 до 82 тыс. кв. м. В компании также не исключили переноса сроков реализации проекта в виду этого обстоятельства.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве с ООО «Сибирская концессионная компания» группы «ВИС» по строительству семи зданий поликлиник в Новосибирске правительство региона заключило в 2018 году. Старт работ был запланирован на 2020 год, однако этот срок был перенесён на год. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в марте 2021 года, все объекты будут введены в эксплуатацию в соответствии с изначально обозначенными сроками, то есть до конца 2022 года.