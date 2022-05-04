Около 900 млн рублей получит Новосибирская область на создание дополнительных мест в школах

889 млн рублей из федерального бюджета получит Новосибирская область на создание дополнительных мест в школах. Средства выделят региону в 2023-2024 годах.

О выделении дополнительных средств из федерального бюджета Новосибирской области сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова. Дополнительное финансирование будет направлено на строительство школ в рамках государственно-частного партнерства.

Отмечается, что решение о выделении средств принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Комиссия поддержала предложение о выделении дополнительных 119 млн рублей в 2023 году и 770 млн рублей в 2024 году. Эти средства пойдут на создание в рамках государственно-частного партнерства в Новосибирской области дополнительных 1 325 мест в двух школах», — сообщил Александр Жуков.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в текущем году в регионе планируется возвести 12 объектов образования, из них 3 детских сада проектной мощностью 450 мест и 9 на 8 800 мест. В прошлом году в Новосибирской области построено в введено в эксплуатацию 13 объектов образования, из них 10 детсадов и 3 школы.

Напомним, ранее стало известно о том, что к декабрю 2023 года в Новосибирске планируется построить школу школу с бассейном за почти миллиард рублей. Новые школы также возведут в селе Ивановка Баганского района и селе Репьево Тогучинского района Новосибирской области.